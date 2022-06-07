ЗСУ знищили два елітні підрозділи ЗС РФ на Донбасі в перші дні вторгнення, — ЗМІ

За інформацією журналістів, в одній із БТГ із 900 російських військових після боїв з українською армією вийшло 60 солдат. Іншу елітну бригаду також майже повністю знищили, її залишки вивели в РФ.

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З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія перекидала на Донбас елітні та досвідчені російські підрозділи. Однак у цьому районі українські військові "перемелювали" їх у промислових масштабах. Так у перші дні повномасштабної війни було знищено батальйонно-тактичну групу зі складу 20-ї окремої гвардійської мотострілецької Прикарпатсько-Берлінської, червонопрапорної, ордена Суворова бригади. Про це повідомляє український телеканал "24 канал" із посиланням на джерела у спецслужбах.

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За інформацією журналістів, із 900 російських військових після боїв із ЗСУ вийшло 60 солдат. Також було знищено техніку цього підрозділу. Ця бригада належить до військової частини 22220 та дислокується у Волгограді.

Крім того, після цього розпочалися перші відмови від участі у воєнних діях проти України. Повідомляється, що військові РФ із 38 гвардійської мотострілецької Вітебської ордена Леніна, червонопрапорної, ордена Суворова бригади почали проситися додому після кількох зіткнень з українською армією.

Елітну бригаду майже повністю знищили, тому довелося вивести залишки окупантів на територію Росії. А там російські солдати почали писати відмову від участі у війні.

Після виведення 38 окремої мотострілецької бригади (ОМСБ) у березні в Росії почали тягнути на війну в Україну військових із Сибіру, Якутії та Курильських островів. У Генштабі РФ почали оголювати свої тили та терміново сформували дві БТГ на схід України серед 39 ОМСБ, що дислокувалася неподалік Південно-Сахалінська.

Нагадаємо, голова РНБО Олександр Данілов розповів, що для контрнаступу українських військових потрібно ще шість бригад, чисельністю до 25 тисяч. Він упевнений, що незабаром Україна отримає потрібну зброю, а окуповані території будуть звільнені.

Тим часом 7 червня російські журналісти повідомляли, що в російських регіонах місцева влада масово закуповує могили. Це свідчить про велику кількість загиблих російських солдат на війні проти України. Найбільше поховань за рахунок РФ буде у Хабаровському краї — там замовлено копання 700 могил у прискореному режимі.