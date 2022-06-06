Для контрнаступу ЗСУ потрібні ще шість бригад чисельністю 25 тисяч солдатів, — Данілов
Секретар РНБО висловив упевненість, що Україна отримає необхідну зброю і тимчасово окуповані території будуть звільнені.
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Для того, щоб повернути тимчасово окуповані території України, окрім великої кількості озброєння, необхідно сформувати шість нових бригад загальною чисельністю 25 тисяч військових. Про це у коментарі виданню Financial Times повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
"Україні необхідно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб для контрнаступу, щоб повернути територію, що утримується Росією на сході та півдні", — повідомили журналісти з посиланням на Данилова.
Також українські війська потребують сотень ракетних та артилерійських установок, літаків, танків, а також тисячі безпілотників, заявив виданню радник української влади з питань безпеки.
При цьому Данілов висловив упевненість, що необхідне Україні озброєння обов'язково прийде, а тимчасово окуповані території повернуться під контроль українського уряду.
Видання зазначає, що минулого тижня Білий дім оголосив про рішення поставити Україні нове озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню, у межах пакету підтримки обсягом 40 млрд доларів. Про намір поставити РСЗВ M270 також повідомила Великобританія, а Іспанія пообіцяла передати зенітні ракети та танки Leopard A4.
Водночас українська влада розчарована темпами постачання зброї, йдеться у публікації. Видання з посиланням на президента Володимира Зеленського повідомило, що артилерійських установок у російських військ більше у 20 разів порівняно з українськими Збройними силами, а щодня під час повномасштабної війни гинуть до 100 бійців ЗСУ.
Нагадаємо, раніше з'явилося повідомлення про те, що лише у Львівській області у найближчій перспективі можуть мобілізувати ще 70 тисяч людей у зв'язку з необхідністю укомплектувати підрозділи ЗСУ спеціалістами дефіцитних спеціальностей із досвідом військової служби.
Також ми писали, що у травні Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на три місяці до 23 серпня. Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський повідомив, що парламент може скасувати воєнний стан у разі, якщо ЗСУ звільнять тимчасово окуповані території до кінця літа.