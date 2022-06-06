Для контрнаступу ЗСУ потрібні ще шість бригад чисельністю 25 тисяч солдатів, — Данілов

Секретар РНБО висловив упевненість, що Україна отримає необхідну зброю і тимчасово окуповані території будуть звільнені.

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Для того, щоб повернути тимчасово окуповані території України, окрім великої кількості озброєння, необхідно сформувати шість нових бригад загальною чисельністю 25 тисяч військових. Про це у коментарі виданню Financial Times повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

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"Україні необхідно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб для контрнаступу, щоб повернути територію, що утримується Росією на сході та півдні", — повідомили журналісти з посиланням на Данилова.

Також українські війська потребують сотень ракетних та артилерійських установок, літаків, танків, а також тисячі безпілотників, заявив виданню радник української влади з питань безпеки.

При цьому Данілов висловив упевненість, що необхідне Україні озброєння обов'язково прийде, а тимчасово окуповані території повернуться під контроль українського уряду.

Видання зазначає, що минулого тижня Білий дім оголосив про рішення поставити Україні нове озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню, у межах пакету підтримки обсягом 40 млрд доларів. Про намір поставити РСЗВ M270 також повідомила Великобританія, а Іспанія пообіцяла передати зенітні ракети та танки Leopard A4.

Водночас українська влада розчарована темпами постачання зброї, йдеться у публікації. Видання з посиланням на президента Володимира Зеленського повідомило, що артилерійських установок у російських військ більше у 20 разів порівняно з українськими Збройними силами, а щодня під час повномасштабної війни гинуть до 100 бійців ЗСУ.

Нагадаємо, раніше з'явилося повідомлення про те, що лише у Львівській області у найближчій перспективі можуть мобілізувати ще 70 тисяч людей у зв'язку з необхідністю укомплектувати підрозділи ЗСУ спеціалістами дефіцитних спеціальностей із досвідом військової служби.

Також ми писали, що у травні Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на три місяці до 23 серпня. Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський повідомив, що парламент може скасувати воєнний стан у разі, якщо ЗСУ звільнять тимчасово окуповані території до кінця літа.