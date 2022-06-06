Для контрнаступления ВСУ нужно еще шесть бригад численностью 25 тысяч солдат, — Данилов

Секретарь СНБО выразил уверенность, что Украина получит необходимое оружие и временно оккупированные территории будут освобождены.

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Для того чтобы вернуть временно оккупированные территории Украине, помимо большого количества вооружения, необходимо сформировать шесть новых бригад общей численностью 25 тысяч военных. Об этом в комментарии изданию Financial Times сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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"Украине необходимо сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч человек для контрнаступления, чтобы вернуть территорию, которая удерживается Россией на востоке и юге", — сообщили журналисты со ссылкой на Данилова.

Также украинские войска нуждаются в сотнях ракетных и артиллерийских установок, самолетов, танков а также тысячи беспилотников, заявил изданию советник украинских властей по вопросам безопасности.

При этом Данилов выразил уверенность, что необходимое Украине вооружение "обязательно придет", а временно оккупированные территории вернутся под контроль украинского правительства.

Издание отмечает, что на минувшей неделе Белый дом объявил о решении поставить Украине новое вооружение, включая реактивные системы залпового огня, в рамках пакета поддержки объемом в 40 млрд долларов. О намерении поставить РСЗО M270 также сообщила Великобритания, а Испания пообещала передать зенитные ракеты и танки Leopard A4.

В то же время украинские власти разочарованы темпами поставок оружия, говорится в публикации. Издание со ссылкой на президента Владимира Зеленского сообщило, что артиллерийских установок у российских войск больше в 20 раз по сравнению с украинскими Вооруженными силами, а каждый день в ходе полномасштабной войны гибнут до 100 бойцов ВСУ.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что только во Львовской области в ближайшей перспективе могут мобилизовать еще 70 тысяч человек в связи с необходимостью укомплектовать подразделения ВСУ специалистами дефицитных специальностей с опытом военной службы.

Также мы писали, что в мае Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца до 23 августа. Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский сообщил, что парламент может отменить военное положение в случае, если ВСУ освободят временно оккупированные территории до конца лета.