"В день может гибнуть 50-100 воинов": Зеленский ответил на петицию о выезде мужчин за рубеж

Предложение, по словам президента, направлено не совсем по адресу и его, возможно, следует перенаправить родителям погибших военных.

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Во время брифинга в воскресенье, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский высказал свое отношение к вопросу о разрешении мужчинам призывного возраста выезжать за границу во время действия военного положения. Об этом Зеленский заявил во время брифинга.

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Соответствующая петиция набрала необходимые 25 тыс. голосов и ее должны будут рассмотреть в Офисе президента. Однако Зеленский высказался о том, что не понимает, кому сторонники петиции ее адресовали, напомнив, что на передовой ежедневно могут гибнуть до сотни украинских воинов.

"Вы знаете, я, наверное, не вполне понимаю, кому направлена эта петиция — мне или, может быть, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которые потеряли этих людей из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину. Ту или иную область, тот или иной регион, город", — сказал Зеленский, добавив также, что большинство военнослужащих погибло в боях не за своих родные города и села, и что ежедневные потери личного состава на самом сложном направлении могут составлять от 50 до 100 человек.

Зеленский отметил, что, если говорить сущностным языком, петиция направлена не по адресу, а если перейти на сухой язык закона, можно сказать, что соответствующее предложение будет рассмотрено в отведенные сроки.

Составитель петиции об отмене запрета на выезд мужской части населения Украины в возрасте от 18 до 60 лет также считает нужным пересмотреть особенности призыва во время мобилизации. По мысли автора идеи, приоритет должен отдаваться добровольцам.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский ожидает, что Украине передадут американские РСЗО M270 MLRS. Эти системы залпового огня могут наносить удар тактическими ракетами на расстоянии 300 км.

Напомним, что, по словам Зеленского, война будет кровавой, но Украина вернет свои земли по состоянию до 24 февраля. И это будет только первый этап борьбы против РФ.