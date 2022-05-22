"За день може гинути 50-100 воїнів": Зеленський відповів на петицію про виїзд чоловіків за кордон

Пропозиція, за словами президента, спрямована не зовсім за адресою і її, можливо, варто перенаправити батькам загиблих військових.

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Під час брифінгу в неділю, 22 травня, президент України Володимир Зеленський висловив своє ставлення до питання щодо дозволу чоловікам призовного віку виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Про це заявив Зеленський під час брифінгу.

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Відповідна петиція набрала необхідні 25 тис. голосів і її мають розглянути в Офісі президента. Проте Зеленський висловився, що не розуміє, кому прихильники петиції її адресували, нагадавши, що на передовій щодня можуть гинути до сотні українських воїнів.

"Ви знаєте, я, напевно, не цілком розумію, кому спрямована ця петиція — мені чи, можливо, ця петиція має адресуватися батькам тих воїнів, які втратили цих людей через те, що вони захистили ціною свого життя Україну. Ту чи іншу область, той чи інший регіон, місто", — сказав Зеленський, додавши також, що більшість військовослужбовців загинули в боях не за свої рідні міста та села, і що щоденні втрати особового складу на найскладнішому напрямі можуть становити від 50 до 100 осіб.

Зеленський зазначив, що, якщо говорити сутнісною мовою, петиція спрямована не за адресою, а якщо перейти на суху мову закону, можна сказати, що відповідна пропозиція буде розглянута у відведені терміни.

Упорядник петиції про скасування заборони на виїзд чоловічої частини населення України віком від 18 до 60 років також вважає за потрібне переглянути особливості призову під час мобілізації. На думку автора ідеї, пріоритет має надаватися добровольцям.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський очікує, що Україні передадуть американські РСЗВ M270 MLRS. Ці системи залпового вогню можуть завдавати удару тактичними ракетами на відстані 300 км.

Нагадаємо, що за словами Зеленського, війна буде кривавою, але Україна поверне свої землі станом до 24 лютого. І це буде лише перший етап боротьби проти РФ.