Чекаємо на позитив, — Зеленський про передачу американських РСЗВ M270 MLRS Україні

Ракетна система залпового вогню здатна завдавати удару тактичними ракетами на дальність до 300 км.

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Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Кошту заявив, що очікує на позитивне рішення про передачу реактивних систем залпового вогню MLRS армії. Про це повідомляє "Укрінформ".

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У понеділок відбудеться онлайн-зустріч міністрів оборони понад 40 країн. Її в ЗМІ прозвали "Рамштайн-2". За словами президента, на ній може бути ухвалено рішення про передачу Україні РСЗВ MLRS.

"Ми очікуємо позитиву на постачання MLRS. У мене немає секретів. Ми звертаємось до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію", — заявив Зеленський.

Також президент додав, що тим країнам, які бояться давати зброю Україні через її можливе використання в РФ, нагадав, що війна ведеться на українській території. І якщо хтось у Європі звик до окупованого Донбасу, то це не дуже гарна звичка.

"Не треба боятися — треба об'єднуватися. Об'єднання — це те, чого боїться Російська Федерація. Вона побоюється міцного об'єднання, що Європейський Союз і Сполучені Штати діятимуть, як один організм", — резюмував президент.

[ + – ] M270 MLRS здатна запускати балістичні ракети на 300 км Фото: Вiкiпедiя

M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System — ракетна система залпового вогню) — це універсальна пускова установка армії США. Залежно від версії, дальність стрільби може досягати 70 км ракетами М30 і М31 або до 300 км, якщо це версія для балістичних ракет ATACMS. Як пише ВВС, якщо Україна отримає ці установки, то ЗСУ отримують значно потужнішу "довгу руку" для ракетних військ. Дальності вистачить, щоби досягти Кримського мосту.

Нагадаємо, 26 квітня гендиректор фонду "Повернись живим" заявив, що американські М142 HIMARS уже в Україні. Однак ця інформація не підтвердилася.

13 травня на відео потрапили РСЗВ "Вампір" виробництва Чехословаччини й аналоги радянських "Градів".