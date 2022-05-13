Чехословацькі "Вампіри" засвітилися на першому відео в Україні

За даними відкритих джерел, Україна отримала 20 установок RM-70. Це аналог радянських "Градів", але з великою різноманітністю ракет.

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У соціальних мережах опублікували відео реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire — чехословацького аналога БМ-21 "Град". Про це повідомляє "Мілітарний".

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122-мм система потрапила на відео на українській території. Автор відео не розкриває деталей, де воно було знято, говорячи лише про те, що ось так "круті пацани їдуть".

РСЗВ Vampire — це розробка 1970-х років. Виготовлялася на заводі "Дубниця" над Вахом у Словаччині. Нині в країні продовжують випускати РСЗВ, але з американською системою.

Як шасі у "Вампіра" чеське Tatra T813. Як ракети можуть використовуватися як радянські розробки, так і чехословацькі некеровані ракети:

JROF — дальність 20,75 км

JROF-K — дальність 11 км

Trnovnik із касетною головною частиною — дальність 17,5 км

Kuš із п'ятьма протипіхотними мінами PPMI-S1

Krizhna-R із 4 протитанковими мінами з дальністю 19,4 км

Нагадаємо, про передачу РСЗВ стало відомо 15 квітня. Йшлося про постачання 20 "Вампірів" Україні.

13 травня стало відомо, що САУ Dana також перебувають в Україні. Один із військових опублікував відео руху артилерії в лісі.