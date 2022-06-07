ВСУ уничтожили два элитных подразделения ВС РФ на Донбассе в первые дни вторжения, — СМИ

По информации журналистов, в одной из БТГ из 900 российских военных после боев с украинской армией вышло 60 солдат. Другая элитная бригада также была почти полностью уничтожена, ее остатки вывели в РФ.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия перебрасывала на Донбасс элитные и опытные российские подразделения. Однако в этом районе украинские военные "перемалывали" их в промышленных масштабах. Таким образом в первые дни полномасштабной войны была уничтожена батальонно-тактическая группа из состава 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской, краснознаменной, ордена Суворова бригады. Об этом сообщает украинский телеканал "24 канал" со ссылкой на источники в спецслужбах.

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По информации журналистов, из 900 российских военных после боев с ВСУ вышло 60 солдат. Также была уничтожена техника этого подразделения. Эта бригада принадлежит к военной части 22220 и дислоцируется в Волгограде.

Кроме того, после этого начались первые отказы от участия в военных действиях против Украины. Сообщается, что военные РФ из 38 гвардейской мотострелковой Витебской ордена Ленина, краснознаменной, ордена Суворова бригады начали проситься домой после нескольких столкновений с украинской армией.

Элитная бригада была почти полностью уничтожена, поэтому пришлось вывести остатки оккупантов на территорию России. А там российские солдаты начали писать отказы от участия в войне.

После вывода 38 отдельной мотострелковой бригады (ОМСБ) в марте в России начали тянуть на войну в Украину военных из Сибири, Якутии и Курильских островов. В Генштабе РФ начали оголять свои тылы и срочно сформировали две БТГ на восток Украины с числа 39 ОМСБ, которая дислоцировалась недалеко от Южно-Сахалинска.

Напомним, глава СНБО Александр Данилов рассказал, что для контрнаступления украинских военных нужно еще шесть бригад, численностью до 25 тысяч. Он уверен, что вскоре Украина получит необходимое оружие, а оккупированные территории будут освобождены.

Тем временем 7 июня российские журналисты сообщали, что в российских регионах местные власти массово закупают могилы. Это свидетельствует о большом количестве погибших российских солдат на войне против Украины. Больше всего захоронений за счет РФ будет в Хабаровском крае — там заказано рытье 700 могил в ускоренном режиме.