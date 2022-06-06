Раньше такого не было: в регионах РФ местные власти закупают сотни могил

Российские журналисты отмечают, что это свидетельствует о большом количестве погибших российских солдат на войне против Украины. Больше всего захоронений за счет РФ будет в Хабаровском крае — там заказано рытье 700 могил в ускоренном режиме.

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В российских регионах местных власти массово закупают сотни могли для людей, чьи семьи не могут оплатить похорон. Это свидетельствует о большом количестве погибших российских солдат на войне против Украины. Об этом пишет проект российских журналистов "Можем объяснить".

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Журналисты заметили, что на портале Госзакупок РФ в мае появилось множество лотов на организацию захоронений в разных городах. Как правило, могилы закупают для людей без родственников или для тех, чьи семьи не могут организовать похорон. При этом количество могил аномально, ранее такого масштаба не было.

Например, в Хабаровском крае заказано рытье сразу 700 могил, 5 лет назад аналогичный контракт предполагал рытье 120 могил и оценивался дороже. Это может означать, что нынешние захоронения организуют на скорую руку, отмечают журналисты.

В Красноярске закупают 100 могил впервые в истории заказчика, который ранее делал закупки для ЖКХ. В Копейском районе Челябинской области заказали похорон сразу 37 человек, а в Карелии — 39. Кроме того, в Мурманске не обозначено количество захоронений, но отмечается, что они планируются проводиться "очередями".

Тем временем председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов 1 июня заявлял, что Россия перестала нести потери на войне в Украине, изменив тактику. По данным Генштаба ВСУ, 31250 российских военных погибло, принимая участие в боевых действиях на украинской территории.

Напомним, 4 июня Минреинтеграции сообщили, что Украина и Россия провели обмен телами погибших военных. Обмен состоялся на линии фронта в Запорожской области по формуле "160 на 160".

Ранее, 26 мая в "Укрзалізниці" призвали матерей погибших военных России приехать и забрать тела своих сыновей. Глава компании Александр Камышин рассказал, что сейчас в разных городах Украины в вагонах-рефрижераторах хранятся тела 270 мертвых российских солдат.