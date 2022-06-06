Раніше такого не було: у регіонах РФ місцева влада закуповує сотні могил

Російські журналісти зазначають, що це свідчить про велику кількість загиблих російських солдатів на війні проти України. Найбільше поховань коштом РФ буде у Хабаровському краї — там замовлено копання 700 могил у прискореному режимі.

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У російських регіонах місцева влада масово закуповує сотні могли для людей, чиї сім'ї не можуть сплатити за похорон. Це свідчить про велику кількість загиблих російських солдатів на війні проти України. Про це пише проєкт російських журналістів "Можемо пояснити".

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Журналісти помітили, що на порталі Держзакупівель РФ у травні з'явилося багато лотів на організацію поховань у різних містах. Як правило, могили закуповують для людей без родичів або тих, чиї сім'ї не можуть організувати похорон. Водночас кількість могил аномальна, раніше такого масштабу не було.

Наприклад, у Хабаровському краї замовлено копання відразу 700 могил, 5 років тому аналогічний контракт передбачав копання 120 могил і оцінювався дорожче. Це може означати, що нинішні поховання організують нашвидкуруч, зазначають журналісти.

У Красноярську закуповують 100 могил уперше в історії замовника, який раніше робив закупівлі для ЖКГ. У Копєйському районі Челябінської області замовили похорон одразу 37 осіб, а в Карелії — 39. Крім того, у Мурманську не зазначено кількості поховань, але зазначається, що вони плануються проводитися "чергами".

Тим часом голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов 1 червня заявляв, що Росія перестала зазнавати втрат на війні в Україні, змінивши тактику. За даними Генштабу ЗСУ, 31 250 російських військових загинуло, беручи участь у бойових діях на українській території.

Нагадаємо, 4 червня Мінреінтеграції повідомили, що Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових. Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області за формулою "160 на 160".

Раніше, 26 травня, в "Укрзалізниці" закликали матерів загиблих військових Росії приїхати та забрати тіла своїх синів. Очільник компанії Олександр Камишін розповів, що зараз у різних містах України у вагонах-рефрижераторах зберігаються тіла 270 мертвих російських солдатів.