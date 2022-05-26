"Нам чужого не треба": "Укрзалізниця" закликала матерів солдатів ЗС РФ забрати тіла синів

Спілкуючись із російськими журналістами, Олександр Камишін заявив, що компанія надасть безплатні квитки жінкам, які захочуть забрати тіла своїх дітей.

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Наразі в різних містах України у вагонах-рефрижераторах "Укрзалізниці" зберігають тіла 270 мертвих російських солдатів, повідомив в інтерв'ю "Медузі" голова компанії Олександр Камишін.

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"Росіяни кидають своїх на полях бою, а ми щодня спалюємо 100 літрів солярки на вагон, для того, щоб ці тіла зберігати — щоб підтримувати в рефрижераторах температуру, — сказав Камишін. — Якщо росіянам тіла їхніх солдатів не потрібні, ми ж не можемо їх просто взяти та викинути?"

За словами керівника "Укрзалізниці", в компанії сподіваються, що керівництво Росії чи матері загиблих окупантів заберуть тіла, однак таких звернень поки не було. Він припускає, що причиною цього може бути російська інформаційна блокада: багато росіян навіть не знають, що їхніх дітей відправили на війну.

Якщо ж когось лякає дорожнеча процедури транспортування тіла, Олександр Камишін запевнив, що компанія готова надати безплатні квитки росіянкам, які приїдуть за останками своїх дітей.

"Зробимо все безплатно: довеземо-відвеземо, віддамо, — пообіцяв він. — Нам чужого не треба".

Нагадаємо, 14 травня агентство Reuters опублікувало сюжет про те, як в Україні поводяться з тілами вбитих російських окупантів: українські військовослужбовці збирають тіла на Київщині та вантажать їх у потяг-рефрижератор.

За словами голови військово-цивільного співробітництва України Володимира Лямзіна, Україна готова повернути тіла до Росії, але росіяни в цьому не зацікавлені. Лямзін повідомив також, що в різних регіонах України перебуває кілька таких рефрижераторних потягів. Ще кілька сотень тіл зберігають у Києві на спеціальному об'єкті.

Про те, що Росія відмовляється забирати останки своїх солдатів, кілька разів заявляла й українська влада. В березні під час інтерв'ю російським журналістам дивувався президент Володимир Зеленський. "Це ж не худоба! — наголосив він. — Коли таке ставлення до своїх, яке ж до інших?"

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що це перша війна за історію людства, коли армія відмовляється забирати своїх загиблих солдатів.