Генштаб показал, как житомирские десантники уничтожили вражеские БМП из "Стугны-П" (видео)

Противотанкисты 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сожгли две российские боевые машины пехоты.

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Бойцы 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили две российские боевые машины пехоты. Об этом на официальной странице в Facebook сообщает пресс-служба Генерального штаба.

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"Быстрое передвижение не помогает врагу — все равно получается "хлопок" и "атрицательный рост" количества захватчиков", — говорится в сообщении.

Генштаб опубликовал соответствующее видео с выполнением боевой задачи и рассказал, что житомирские десантники мастерски используют отечественный ПТРК "Стугна-П".

"Воины-противотанкисты феерически сожгли две вражеские машины боевой пехоты БМП-2", — уточнили в пресс-службе.

"Стугна-П" — противотанковый ракетный комплекс разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" (ГосККБ "Луч"), одного из ведущих украинских предприятий-разработчиков управляемого ракетного вооружения, а также специального оборудования военного назначения.

Ранее Фокус рассказывал о том, как львовские десантники разгромили солдат "элитной" псковской дивизии РФ. 80-ая отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ помешала российской армии перерезать одну из стратегически важных трасс на востоке страны.

В первые дни вторжения ВСУ уничтожили два элитных подразделения ВС РФ на Донбассе.