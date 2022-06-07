Львовские десантники разгромили солдат "элитной" псковской дивизии РФ (видео)

80-ая отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ помешала российской армии перерезать одну из стратегически важных трасс на востоке страны. Бой длился двенадцать часов, закончившись полным разгромом российских "голубых беретов".

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Бойцы 80-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ разгромили солдат 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-ой псковской дивизии, считающейся в России элитной. Об этом сообщает пресс-служба 80-ой бригады.

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Как стало известно, захватчики попытались перерезать одну из стратегически важных трасс на востоке страны, однако львовские десантники помешали планам врага.

Бой начался в 2 часа ночи возле населенного пункта Б., когда к позициям десантников подошла диверсионно-разведывательная группа. Украинские солдаты встретили диверсантов огнем и заставили их отступить. Но чуть позже российская пехота, укрепленная бронетехникой, пошла в атаку.

В течение 12-часового боя было уничтожено 50 человек личного состава гвардейского полка. Украинским солдатам также удалось поджечь БМД из гранатомета NLAW.

"Встретившись в ближнем, контактном стрелковом бою с украинскими десантниками, эта "полосатая элита" отступила, оставляя в лесополосе тела своих погибших", — уточняет пресс-служба.

Артиллерийские подразделения 80-ой бригады нанесли вдогонку захватчикам массированный артиллерийский удар.

Бой был тяжелым и для украинской стороны. Пресс-служба бригады отмечает, что особо отличились старший лейтенант Александр Ч. и старший солдат Олег Д., которые получили осколочные ранения, но отказались от эвакуации с поля боя и продолжали вести огонь, пока враг не отступил.

80-ая отдельная десантно-штурмовая бригада — воинское соединение в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ. Базируется во Львове.

Ранее Фокус рассказывал, как ВСУ уничтожили два элитных подразделения ВС РФ на Донбассе в первые дни вторжения. В одной из БТГ из 900 российских военных после боев с украинской армией вышло 60 солдат. Другая элитная бригада также была почти полностью уничтожена, ее остатки вывели в РФ.

Напомним, за одни сутки 19 мая воины 80-й бригады ДШВ за сутки уничтожили 10 единиц техники ВС РФ.