Львівські десантники розгромили солдатів "елітної" псковської дивізії РФ (відео)

80-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ завадила російській армії перерізати одну зі стратегічно важливих трас на сході країни. Бій тривав дванадцять годин, закінчившись повним розгромом російських "блакитних беретів".

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Бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ розгромили солдатів 104-го гвардійського десантно-штурмового полку 76-ої псковської дивізії, що вважають у Росії елітною. Про це повідомляє пресслужба 80-ої бригади.

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Як стало відомо, загарбники спробували перерізати одну зі стратегічно важливих трас на сході країни, проте львівські десантники завадили планам ворога.

Бій розпочався о 2-й годині ночі біля населеного пункту Б., коли до позицій десантників підійшла диверсійно-розвідувальна група. Українські солдати зустріли диверсантів вогнем та змусили їх відступити. Але трохи згодом російська піхота, укріплена бронетехнікою, пішла в атаку.

Протягом 12-годинного бою знищено 50 осіб особового складу гвардійського полку. Українським солдатам також вдалося підпалити БМД із гранатомета NLAW.

"Зустрівшись у ближньому, контактному стрілецькому бою з українськими десантниками, ця "смугаста еліта" відступила, залишаючи в лісосмузі тіла своїх загиблих", — уточнює пресслужба.

Артилерійські підрозділи 80-ої бригади завдали навздогін загарбникам масованого артилерійського удару.

Бій був тяжким і для української сторони. Пресслужба бригади зазначає, що особливо відзначилися старший лейтенант Олександр Ч. та старший солдат Олег Д., які отримали осколкові поранення, але відмовилися від евакуації з поля бою та продовжували вести вогонь, доки ворог не відступив.

80-та окрема десантно-штурмова бригада — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ. Базується у Львові.

Раніше Фокус розповідав, як ЗСУ знищили два елітні підрозділи ЗС РФ на Донбасі в перші дні вторгнення. В одній із БТГ із 900 російських військових після боїв з українською армією вийшло 60 солдатів. Іншу елітну бригаду також майже повністю знищили, її залишки вивели у РФ.

Нагадаємо, за одну добу 19 травня воїни 80-ї бригади ДШВ за добу знищили 10 одиниць техніки ЗС РФ.