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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Воїни 80-ї бригади ДШВ за добу знищили 10 одиниць техніки ЗС РФ (відео)

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знищення техніки зс рф
Момент знищення ворожої техніки

Тільки один протитанковий розрахунок знищив два танки та БМП російських військ.

Бійці з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ за минулу добу знищили понад 10 одиниць ворожої техніки. Про це повідомляє пресслужба бригади у Фейсбуці.

Один із підрозділів десантників за минулу добу знищили близько 10 одиниць броньованої техніки російських військ. Крім цього, протитанковий розрахунок з ПТРК "Стугна" знищив два танки та одну БМП ЗС РФ.

"Хоча сьогодні наші десантники й не у вишиванках, але цей генетичний код нації в кожного в душі", — зазначають у публікації.

У відео один із бійців запитує іншого: "Бачиш, Юро, бачиш?" Після чого чути пуск ракети, а через пару секунд видно, як вона вразила ціль.

"Стугна-П" — прийнята на озброєння української армії у 2011 році. Її характеристики дозволяють знищувати танки ворога на відстані до 5 км. Бронепробиття ракети становить 800-1100 мм.

Нагадаємо, 5 квітня бійці ЗСУ збили ударний вертоліт Ка-52 із ПТРК "Стугна-П ". А 21 квітня військові показали, як знищують черговий танк окупантів.