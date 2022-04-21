Крутіше за "Джавеліна": у ЗСУ показали, як знищують танк за допомогою ПТРК "Стугна" (відео)

Як розповіли українські бійці, за допомогою ракетного комплексу знищили Т-72, що знаходився на відстані 4,5 км. З моменту вильоту і до влучення в ціль пройшла 21 секунда.

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Штурмова група 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищила російський танк Т-72 з українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна", повідомляє пресслужба бригади. На опублікованому відео видно, як це сталося.

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"З моменту пострілу до влучення в танк пройшла 21 секунда. Ракета з ПТРК "Стугна" летить зі швидкістю 200 — 220 м/с, отже, ворожий танк знаходився на відстані близько 4,5 км. Водночас він не стояв на місці, а рухався, Однак це не завадило оператору ПТРК влучити в нього, — відзначають у бригаді. — На такі далекі відстані не працює ні шведсько-британський протитанковий комплекс NLAW (він найефективніший на малих відстанях, до 600 м), ні американський Javelin (який ефективний до 2,5 км)".

У пресслужбі 128-ї бригади нагадали, що ПТРК "Стугна-П" розробило київське конструкторське бюро "Промінь". Калібр ракети 130 мм, максимальна дальність вогню — 5 тис. м. Комплекс напівавтоматичний із лазерною системою наведення. Оператор може керувати "Стугною" дистанційно з укриття, перебуваючи за 50 м від ракетного комплексу.

Штурмовики 128-ї бригади неодноразово використовували в боях "Стугну", що продемонструвала надзвичайну ефективність у знищенні російської бойової броньованої техніки.

Нагадаємо, на початку квітня бійці 95-ї бригади змогли збити російський ударний вертоліт Ка-52 із переносного комплексу "Стугна-П". Це стало першим зафіксованим випадком знищення гелікоптера з протитанкового комплексу. Ка-52 "Алігатор" — російський розвідувально-ударний вертоліт. Прийнято на озброєння РФ у 2011 році. На озброєнні перебуває близько 170 повітряних суден.

Раніше Фокус писав, що 21 березня українські військові знищили російський патрульний катер "Раптор" із ПТРК.