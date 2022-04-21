Круче "Джавелина": в ВСУ показали, как уничтожают танк с помощью ПТРК "Стугна" (видео)

Как рассказали украинские бойцы, с помощью ракетного комплекса уничтожили Т-72, который находился на расстоянии 4,5 км. С момента вылета и до попадания в цель прошла 21 секунда.

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Штурмовая группа 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожила российский танк Т-72 из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна", сообщает пресс-служба бригады. На опубликованном пресс-службой видео видно, как это произошло.

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"С момента выстрела до поражения танка прошла 21 секунда. Ракета из ПТРК "Стугна" летит со скоростью 200 – 220 м/с, следовательно, вражеский танк находился на расстоянии около 4,5 км. При этом он не стоял на месте, а двигался, однако это не помешало оператору ПТРК попасть в него, — отмечают в бригаде. — На столь дальние расстояния не работает ни шведско-британский противотанковый комплекс NLAW (он наиболее эффективен на малых расстояниях, до 600 м), ни американский Javelin (который эффективен до 2,5 км)".

В пресс-службе 128-й бригады напомнили, что ПТРК "Стугна-П" разработан киевским конструкторским бюро "Луч". Калибр ракеты 130 мм, максимальная дальность огня – 5 тыс. м. Комплекс полуавтоматический с лазерной системой наведения. Оператор может управлять "Стугной" дистанционно из укрытия, находясь в 50 м от ракетного комплекса.

Штурмовики 128-й бригады неоднократно использовали в боях "Стугну", продемонстрировавшую чрезвычайную эффективность в уничтожении российской боевой бронированной техники.

Напомним, в начале апреля бойцы 95-й бригады смогли сбить российский ударный вертолет Ка-52 из переносного комплекса "Стугна-П". Это стало первым зафиксированным случаем уничтожения вертолета из противотанкового комплекса. Ка-52 "Аллигатор" — российский разведывательно-ударный вертолет. Принят на вооружение РФ в 2011 году. На вооружении находится около 170 воздушных судов

Ранее Фокус писал, что 21 марта украинские военные уничтожили российский патрульный катер "Раптор" из ПТРК.