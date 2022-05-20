Воины 80-й бригады ДШВ за сутки уничтожили 10 единиц техники ВС РФ (видео)

Только один противотанковый расчет уничтожил два танка и БМП российских войск.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бойцы из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ за минувшие сутки уничтожили больше 10 единиц вражеской техники. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Фейсбуке.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Одно из подразделений десантников за минувшие сутки уничтожили около 10 единиц бронированной техники российских войск. Кроме этого противотанковый расчет из ПТРК "Стугна" уничтожил два танка и одну БМП ВС РФ.

"Хоть сегодня наши десантники и не в вышиванках, но этот генетический код нации у каждого в душе", — отмечают в публикации.

В видео один из бойцов спрашивает другого: "Видишь, Юра, видишь?" После чего слышен пуск ракеты, а через пару секунд видно как она поразила цель.

"Стугна-П" — принята на вооружение украинской армии в 2011 году. Ее характеристики позволяют уничтожать танки врага на дальности до 5 км. Бронепробитие ракеты составляет 800-1100 мм.

Напомним, 5 апреля бойцы ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52 из ПТРК "Стугна-П". А 21 апреля военные показали как уничтожают очередной танк оккупантов.