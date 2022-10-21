У мережі з'явилося перше відео знищення американським ПТРК TOW російського танка

Сполучені Штати передали ЗСУ близько 1500 протитанкових комплексів. Українські військові застосовують їх у зв'язку з "Хамві" для мобільних груп.

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Американські протитанкові комплекси TOW, що надійшли на озброєння ЗСУ, знищили російську мету. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

У мережі з'явилося перше відео із застосуванням ПТРК TOW силами ЗСУ по російському танку. Комплекс оснащений тепловізійним прицілом і, найімовірніше, був встановлений на броньовик "Хамві" — це один із найпоширеніших способів застосування протитанкового комплексу.

TOW — це аналог української "Стугни", але з деякими відмінностями. ПТРК є одним із наймасовіших комплексів у світі. Завдяки зв'язці з "Хамві" ЗСУ отримують мобільні протитанкові групи. Його дальність складає 3,75 км.

Протитанковий комплекс TOW належить до другого покоління — це означає необхідність супроводу ракети до цілі на шляху до знищення лазерною вказівкою. Ракета комплексу здатна вражати броню до 900 мм за динамічним захистом.

Усього США анонсували постачання 1500 ПТРК TOW для ЗСУ. Отже, в українській армії рівень насиченості протитанковими засобами один із найвищих у світі.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що в ЗСУ використовують американські ПТРК TOW у зв'язці з "Хамві".

Раніше полк Калиновського показав застосування ПТРК Milan на Луганщині щодо російських військ.