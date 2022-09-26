Найкраща комбінація: ЗСУ використовують американські ПТРК TOW на Хамві (відео)

Загалом українська армія мала отримати 1 500 протитанкових ракетних комплексів TOW. Їх постачання анонсувалося в серпні.

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Українські військові використовують американські протитанкові ракетні комплекси TOW, встановлюючи їх на броньовики Хамві. Про це повідомляє Defense Express.

Наприкінці серпня Пентагон анонсував передавання Україні нового пакету військової допомоги на 775 млн доларів. Серед іншого ЗСУ отримали відомі американські ПТРК TOW. Тільки зараз у мережі вперше з'явилося відео, на якому українські військові стріляють з ПТРК.

У виданні зазначають, що, ймовірно, відео було знято десь на полігоні, а про те, що відео знято нещодавно говорить тактичний знак у вигляді білого хреста. Його нанесено на борт Хамві. Зазначається, що у США зв'язка TOW+HMMWV — поширена схема використання. Розміщення протитанкового комплексу вагою 92 кг із ракетою робить його вкрай корисним та ефективним.

Фактично розміщення BGM-71 TOW на базі Хамві є вкрай важливим елементом підвищення мобільності ПТРК. Це одне з найоптимальніших рішень нарівні з БМП Bradley, який наразі не постачається в ЗСУ.

[ + – ] ПТРК TOW на Хамві — популярна зв'язка в армії США

TOW має перевагу над Javelin у дальності — 3,75 км проти 2,5 км. Однак, на відміну від Javelin, TOW належить до другого покоління ПТРК. Це означає, що оператор має супроводжувати ракету до цілі до її знищення. Для наведення на ціль TOW використовує тепловізійний приціл і лазерний приціл, що спрощує виявлення і наведення на ціль. Ракета комплексу здатна вражати броню до 900 мм за динамічним захистом.

Загалом ЗСУ мають отримати 1 500 протитанкових комплексів. В українській армії рівень насиченості протитанковими засобами один із найвищих у світі. Лише Javelin було отримано майже 8 500 одиниць.

Нагадаємо, у ЗСУ помічені фінські бронетранспортери Patria Pasi, постачання яких публічно не анонсувалися.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по центру підготовки операторів іранських дронів у Херсонській області.