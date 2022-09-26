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ЗСУ вдарили по центру підготовки операторів іранських дронів у Херсонській області, – ЗМІ (відео)

іранський дрон, shahed 136, центр підготовки операторів, херсонська область
Іранські дрони-шахіди стали проблемою для України

Центр знаходиться у селищі Чулаківка біля Кінбурнської коси. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

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Українські військові вдарили по центру управління та підготовки операторів іранських дронів у Херсонській області. Про це вчора пізно ввечері повідомив український військовий журналіст і блогер Андрій Цаплієнко.

За його інформацією, унаслідок атаки ЗСУ було ліквідовано приблизно 20 іранських інструкторів і до 40 російських військових, які перебували в селищі Чулаківка Скадовського району.

Як пише Цаплієнко, окупанти спеціально обрали віддалене та важкодоступне місце для розміщення центру. Однак, незважаючи на це, українська розвідка виявила його.

чулаківка скадівського району, база підготовки дронів, іранські дрони Fullscreen
Село Чулаківка на карті

Разом із центром згоріли автобус і майже десять кузовів "КУНГ".

"Зважаючи на гучність влучання, потрапили також у склад боєприпасів", — уточнив журналіст.

Він зазначив, що іранські ударні дрони-камікадзе — це серйозна проблема для України.

"Але тепер наші хлопці знають, як із нею боротися", — додав Цаплієнко.

Аналогічну інформацію у себе в соцмережах розмістив журналіст і волонтер Роман Бочкала.

"Ні бази, ні викладачів, ні перських "мопедів" 136-ї моделі [маються на увазі ударні безпілотники Shahed-136]", — наголосив він.

За інформацією Бочкали, на російській базі, крім 20 іранських інструкторів, ліквідували майже 40 бойовиків із квазіреспублік і приблизно 20 російських "смотрящих". Він також пише про знищення двох одиниць автомобільної техніки — "Урал" із БК.

Сьогодні вранці інформацію про удар по базі завуальовано підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Сергій Братчук, іранські дрони, центр підготовки іранських дронів Fullscreen
Сергій Братчук натякнув на удар по центру підготовки операторів дронів

Проте офіційного підтвердження про удар по центру підготовки іранських дронів поки що немає.

Нагадаємо, під Одесою евакуюють населення після атаки безпілотників-шахідів. За даними наших військових, двоє безпілотників влучили у військовий об'єкт, один збили ППО.

Раніше Фокус повідомляв, що представники США передали ЗСУ зенітні ракетні комплекси NASAMS, яких, за словами Зеленського, все ж таки недостатньо для захисту цивільної інфраструктури.