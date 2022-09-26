Лучшая комбинация: ВСУ используют американские ПТРК TOW на Хамви (видео)

Всего украинская армия должна была получить 1500 противотанковых ракетных комплексов TOW. Их поставка анонсировалась в августе.

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Украинские военные применяют американские противотанковые ракетные комплексы TOW, устанавливая их на броневики Хамви. Об этом сообщает Defense Express.

В конце августа Пентагон анонсировал передачу Украине нового пакета военной помощи на 775 млн долларов. Среди прочего ВСУ получили известные американские ПТРК TOW. Только сейчас в сети впервые появилось видео, на котором украинские военные ведут стрельбу из ПТРК.

В издании отмечают, что вероятно, видео было снято где-то на полигоне, а о том, что видео снято недавно говорит тактический знак в виде белого креста. Он нанесен на борт Хамви. Отмечается, что в США связка TOW+HMMWV — распространенная схема использования. Размещение противотанкового комплекса весом в 92 кг с ракетой делает его крайне полезным и эффективным.

Фактически размещение BGM-71 TOW на базе Хамви является крайне важным элементом в повышении мобильности ПТРК. Это одно из самых оптимальных решений наравне с БМП Bradley, который на данный момент не поставляется в ВСУ.

[ + – ] ПТРК TOW на Хамви - популярная связка в армии США

TOW имеет преимущество над Javelin в дальности — 3,75 км против 2,5 км. Однако в отличие от Javelin, TOW принадлежит ко второму поколению ПТРК. Это означает, что оператор должен сопровождать ракету к цели до ее уничтожения. Для наведения на цель TOW использует тепловизионный прицел и лазерный прицел, что упрощает обнаружение и наведение на цель. Ракета комплекса способна поражать броню до 900 мм за динамической защитой.

Всего ВСУ должны получить 1500 противотанковых комплексов. В украинской армии уровень насыщенности противотанковыми средствами один из самых высоких в мире. Только одних Javelin было получено около 8500 единиц.

Напомним, в ВСУ замечены финские бронетранспортеры Patria Pasi, поставки которых публично не анонсировались.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по центру подготовке операторов иранских дронов в Херсонской области.