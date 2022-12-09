БТР-87 и ГАЗ "Тигр": армия США получила "фейковую" российскую технику (фото)
Основой для имитации броневика стал "Тигр", а для БТР-87 — Stryker.
Американские военные получили на вооружение ряд образцов военной техники, которые похожи на российскую бронетехнику. Об этом сообщает пресс-служба 11 полка в Твиттере.
11-й бронетанковый кавалерийский полк получил технику схожую с российскими БТР-87 и броневиками ГАЗ "Тигр". Машины должны воспроизводить возможности БТРов и разведывательных машин с артиллерией армии РФ.
В основе "Тигра" лежит известный броневик Хамви. Его визуально модифицировали для схожести с российской машиной. Вместо БТР-87 используется БТР Stryker также с визуальными изменениями. В качестве вооружения используется боевой модуль 32В01 с дистанционным управлением. Из всего вооружения только артиллерия не похожа на российские образцы.
Таким образом в армии США нашли альтернативу для закупки самой техники. Ее будут использовать для обучения военных, чтобы они могли их отличать и распознавать.
Напомним, США ввели новый пакет санкции против технологических компаний в РФ. В черный список попали "Росэлеткроника", "Миландр" и другие.
Ранее армия Люксембурга передала Украине партию броневиков HMMWV для поддержки армии.