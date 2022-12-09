Россия без электроники: США ввели новый пакет санкций против техно-компаний РФ

В черный список попали такие российские предприятия, как "Росэлектроника", Kraftway, "Миландр" и пр.

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Ряд российских технологичных компаний попал в санкционный список Минторга США. Об этом сообщило издание 3dnews.ru.

СМИ назвало компании "крупнейшими российскими производителями электронной продукции", а именно: "Росэлектроника", Kraftway, "ПКК Миландр". Известно, что у "Росэлектроники" есть несколько дочерних предприятий:

"Электронно-компонентная база и СВЧ-электроника",

"Проектирование и производство средств связи",

"Разведывательные информационные системы",

"Автоматизированные системы управления",

"Защита информации".

Они тоже автоматически попали под санкции США против России вслед за материнской компанией. С этого момента российский BigTech не будет иметь доступа к зарубежным разработкам, технологиям, ПО, hardware. Можно полагать, что санкции нанесут ощутимый удар по российскому сектору высоких технологий, потому как замедлится прогресс в области производства вычислительной техники, чем занимается, к примеру Kraftway. Ранее это предприятие покупало иностранные серверы, рабочие станции, кассовые аппараты, периферийные устройства. С помощью техники Kraftway в РФ проводили перепись населения.

Компания "ПКК Миландр" производила интегральные схемы по 28-нанометровому техпроцессу. Микросхемы использовались потом в работе техники для телеком-компаний, а также для систем, разрабатываемых ВПК, вроде радиотехники, телеметрии, бортовых компьютеров. СМИ заявляет, что электроника от "Миландр" была использована для счетчиков электроэнергии.

Под санкциями США оказался и НИИ НИЦЭВТ, который должен развивать в стране-агрессоре технологии суперкомпьютеров. НИИ также ответственен за систему связи между операторами связи "Ангара"

Навигационные системы РФ тоже будет трудно модернизировать в ближайшее время, так как в черном списке значится LLC Fibersense.

Ранее мы сообщали о том, что российские производители дронов не смогут закупать комплектующие за рубежом.