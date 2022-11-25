Новейшие российские беспилотники не смогут взлететь: эксперты назвали причины

Инженеры разрабатывают все новые и новые модели БПЛА, но санкции, бюрократия и силовики не позволяют их применять.

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Российские предприятия пытаются наладить производство беспилотников и представили новые модели на выставке "Аэронет 2035", которая проводится в Москве. Издание "Эксперт" раскрыло проблемы, из-за которых дроны так и не смогут подняться в небо.

В первую очередь, производители дронов в России очень зависят от иностранных комплектующих — хорошо, если хотя бы половина деталей для конкретной модели созданы на российских заводах. Компании активно занимаются так называемым "импортозамещением", но испытывают дефицит технологий на фоне санкций.

Еще одной серьезной проблемой производства БПЛА в России является отсутствие координации между центрами экспертизы, разработки и принятия нормативных решений. В стране также нет эффективных инструментов для управления инновациями, сертификации новых видов техники и аттестации специалистов, а российские власти не спешат принимать соответствующие законы и правила, например, программу обучения операторов. В результате россияне не имеют права полноценно использовать беспилотники.

В России также мало площадок для тестирования экспериментальных технологий, связанных с беспилотниками, а также зон, где можно запускать дроны без согласования с авиадиспетчерскими службами или властями. Эксперты из компании "Флай дрон" утверждают, что в стране нет регламента проведения съемки с воздуха — государственные ведомства запрещают использовать такие данные. Также в РФ не хватает инфраструктуры для проведения полетов, а также правил применения средств защиты от БПЛА, так называемых "глушилок" — такая система нужна для контроля пользователей.

Соучредитель "Флай дрон" Александр Каниовский заявил, что в России существует так называемая "дронофобия", то есть многие россияне боятся аппаратов, летающих у них над головой. Он предлагает устраивать различные образовательные и спортивные мероприятия, такие как гонки, чтобы люди привыкали к дронам.

"У России есть огромный потенциал в сфере развития беспилотных авиасистем. Однако реализовать его можно лишь в том случае, если бюрократические барьеры будут оперативно устранены. В противном случае мы рискуем оказаться сбитыми на взлете, в то время, когда другие ведущие авиационные державы продолжат набирать высоту, с которой нас в итоге даже не будет видно", — пишет редактор "Эксперта" Николай Ивашов.

Ранее писали, что в России представили новые БПЛА "Аист", "Бинокль" и "Шершень". Эти модели российским военным предлагают использовать для ведения боевых действий в Украине.

Недавно стало известно, что российский концерн "Алмаз-Антей" разработал новый дрон "Добрыня", который могут получить ВС РФ. Предприятие обещает каждый месяц производить около тысячи таких аппаратов, которые не боятся мороза и дождя.

Тем временем украинский пограничник с позывным Алекс Дрон рассказал, что у армии РФ много дронов, но военные не умеют их грамотно использовать. При этом ВС РФ запускает как военные модели "Орлан-10", так и коммерческие квадрокоптеры иностранного производства.