В России обещают поставить военным тысячи "сказочных" дронов: как они помогут солдатам

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Российский концерн "Алмаз-Антей" разработал новые беспилотники под названием "Добрыня" и "Горыныч". Об их характеристиках стало известно "5 каналу".

"Добрыня" — это небольшой квадрокоптер весом менее килограмма. Он может разгоняться до 180 км/ч в зависимости от нагрузки и летать на высоте до 3 км. Дальность связи с оператором составляет 5 км, но в автономном режиме пролетает до 20 км, если заранее загрузить карты и запрограммировать маршрут. Он оснащен электронной платой, которая отвечает за работу двигателей и связь со cпутниками. Легкий карбоновый корпус печатают на 3D-принтерах.

Одним из главных преимуществ дрона разработчики называют устойчивость к погодным условиям. В настоящее время "Алмаз-Антей" проводят испытания "Добрыни" — сначала заставляют его летать в морозильной камере при температуре -30 градусов, а затем — под проливным дождем. Как утверждают российские инженеры, дрон без проблем выдерживает удары стихии, в отличие от многих иностранных аналогов.

Несмотря на заявления о "неуязвимости" беспилотника, его поставляют в водонепроницаемом кейсе. В комплект, помимо самого "Добрыни", входит пульт управления, планшет, набор проводов и несколько батарей. Заряжать устройство предлагают как от розетки, так и от автомобильных аккумуляторов, если оператор окажется посреди поля.

[ + – ] Комплектация дрона "Добрыня" Фото: Скриншот

"Алмаз-Антей" предлагает использовать "Добрыню" на войне в Украине, а также для мирных целей: осмотра полей, аэросъемки, доставки грузов и так далее. Летательный аппарат оценивают в 130 тыс. рублей или $2150. До конца 2022 года концерт обещает собрать 1000 дронов, а затем выпускать еще столько же каждый месяц.

В разработке "Алмаз-Антея" находится еще один "сказочный" БПЛА под названием "Горыныч". Это большой октакоптер, предназначенный для переноса тяжелых грузов на большие расстояния. Сейчас инженеры подбирают разные двигатели и материалы для корпуса, чтобы заставить дроны летать выше, дальше и поднимать больший вес, поэтому его характеристики могут меняться.

[ + – ] Модель российского дрона "Горыныч" Фото: Скриншот

Ранее стало известно, что россияне разработали новый боевой дрон "Шершень". Он оснащен оборудованием для создания радиоэлектронных помех и подавления других БПЛА, а также ультразвуковой пушкой для воздействия на людей. Инженеры утверждают, что нанесли на "Шершень" специальную краску, которая должна сделать его невидимым для радаров.

Недавно писали, что российский завод "Юпитер" создает "всевидящий" дрон для военных. Он оснащен тепловизором, позволяющим вести разведку в темноте с высоты 3 км. Первые летательные аппараты уже передали ВС РФ.