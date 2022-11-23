Подавляет БПЛА и бьет ультразвуком: в РФ представили боевой дрон "Шершень"

Разработчики пытаются сделать модель невидимой для радаров с помощью специальной краски.

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На выставке "Аэронет-2035" в Москве показали новый российский дрон "Шершень", вооруженный ультразвуковой пушкой. Сотрудник Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М. А. Карцева Виталий Долгов рассказал агентству "ТАСС" о характеристиках и возможностях аппарата.

Разработчики впервые представили опытный образец квадрокоптера малой дальности — радиус действия составляет 10 км. Его оснастили полезной нагрузкой, которая позволит подавлять беспилотники, а также разгонять массовые протесты с помощью ультразвука.

Виталий Долгов отметил, что "Шершень" пока не готов к использованию, инженерам еще предстоит его доработать. В частности, конструкторы испытывают специальную краску, которая должна сделать БПЛА незаметным для радаров.

Российский эксперт в области беспилотных систем и руководитель аналитического центра "Новые технологии" Денис Федутинов рассказал изданию "ПолитЭксперт", что в России многие компании занялись разработкой беспилотников, поскольку такие технологии нужны военным и поляризуются СМИ. Мультироторные дроны очень востребованы среди россиян в качестве "летающих биноклей", ведь помогают вести разведку, наблюдение и указывать цели.

"Позволяет подразделениям низшего звена значительно улучшить свою ситуационную осведомленность. В особенности в ходе действий в городской среде", — подчеркнул Федутинов.

Ранее писали, что компания "Съемка с воздуха" собирается серийно выпускать дроны "Шершень", "Бинокль" и "Аист". Как утверждает операционный директор Тимур Мехтиев, "Шершень" сможет вести разведку, ретранслировать сигналы с сбрасывать гранаты. "Аист" оснащен радиолокационной станцией для передачи разведданных ВС РФ, а "Бинокль" оснащен камерой и тепловизором.

Появилась информация, что Иран и Россия заключили соглашение о создании сотен БПЛА на территории РФ. По мнению американских чиновников, иранские специалисты могут передать россиянам свои проекты и комплектующие для сборки беспилотников.