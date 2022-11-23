Придушує БПЛА та б'є ультразвуком: у РФ представили бойовий дрон "Шершень"

Розробники намагаються зробити модель невидимою для радарів за допомогою спеціальної фарби.

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На виставці "Аеронет-2035" у Москві показали новий російський дрон "Шершень", озброєний ультразвуковою гарматою. Співробітник Науково-дослідного інституту обчислювальних комплексів ім. М. А. Карцева Віталій Долгов розповів агентству ТАСС про характеристики та можливості апарату.

Розробники вперше представили дослідний зразок квадрокоптера малої дальності – радіус дії становить 10 км. Його оснастили корисним навантаженням, яке дозволить придушувати безпілотники, а також розганяти масові протести за допомогою ультразвуку.

Віталій Долгов зазначив, що "Шершень" поки не готовий до використання, інженерам ще доведеться його доопрацювати. Зокрема, конструктори мають спеціальну фарбу, яка повинна зробити БПЛА непомітним для радарів.

Російський експерт у галузі безпілотних систем та керівник аналітичного центру "Нові технології" Денис Федутинов розповів виданню "ПолітЕксперт", що в Росії багато компаній зайнялися розробкою безпілотників, оскільки такі технології потрібні військовим і поляризуються ЗМІ. Мультироторні дрони дуже затребувані серед росіян як "біноклі, що літають", адже допомагають вести розвідку, спостереження і вказувати цілі.

"Дозволяє підрозділам нижчої ланки значно покращити свою ситуаційну обізнаність. Особливо під час дій у міському середовищі", — наголосив Федутинов.

Раніше писали, що компанія "Зйомка з повітря" збирається серійно випускати дрони "Шершень", "Бінокль" та "Лелека". Як стверджує операційний директор Тимур Мехтієв, "Шершень" зможе вести розвідку, ретранслювати сигнали і скидати гранати. "Лелека" оснащена станцією радіолокації для передачі розвідданих ЗС РФ, а "Бінокль" оснащений камерою і тепловізором.

З'явилася інформація, що Іран та Росія уклали угоду про створення сотень БПЛА на території РФ. На думку американських чиновників, іранські фахівці можуть передати росіянам свої проєкти та комплектуючі для збирання безпілотників.