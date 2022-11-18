Росія погрожує новими БПЛА "Аист", "Бинокль" та "Шершень": що про них відомо

Розробники з грудня обіцяють випускати по 10 безпілотників на місяць, які ЗС РФ використовуватимуть проти українців.

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Російська компанія "Съемка с воздуха" обіцяє у 2022 році розпочати серійне складання військових дронів "Аист", "Шершень" и "Бинокль". Операційний директор Тимур Мехтієв розповів подробиці агентству ТАСС на виставці "Аеронет 2035".

За його словами, компанія зосередилася на розробці пристроїв, які ЗС РФ зможуть застосовувати на війні проти України. Інженери вже створили кілька моделей конвертопланів, квадрокоптер та розвідувальний безпілотник. Апарати пройшли необхідні військово-технічні тести у співпраці із силовими структурами та отримали схвалення від профільних комісій. До кінця грудня "Съемка с воздуха" хоче налагодити випуск нових безпілотників по десять штук на місяць, а надалі збільшити обсяги виробництва.

"Аист" — це конвертоплан із системою вертикального зльоту та посадки, оснащений радіолокаційною станцією. Він може виявляти скупчення військової техніки, встановлювати її місцезнаходження та передавати дані військовим, які зможуть завдати удару по цілі.

"Шершень" — це багатоцільовий бойовий дрон, який здатний проводити розвідку, ретранслювати сигнали та завдавати ударів. Він підіймає корисне навантаження вагою до 5 кг, яке може бути задіяне для скидання боєприпасів.

"Бинокль" — це маленький розвідувальний дрон, оснащений тепловізором. Така оптика дозволяє йому вистежувати живу силу та техніку супротивника у будь-який час доби.

Раніше писали, що у Росії налагодили виробництво власних квадрокоптерів. Концерн "Алмаз-Антей" збирає дрони у Санкт-Петербурзі, плануючи випустити 400 БПЛА у листопаді, і ще 600 — у грудні.

Нещодавно бійці ТрО вперше захопили російський безпілотник "Гранат-4". Дрон летів до українських позицій у Харківській області, але впав у "сірій зоні". Усередині українські спеціалісти знайшли іноземну електроніку від різних виробників.

Днями росіяни похвалилися новою системою для запуску дронів із літаків. "Об'єднана авіабудівна корпорація" запатентувала технологію, що викидає безпілотники з бортових відсіків і захоплює їх прямо на льоту.