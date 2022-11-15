Інженери РФ змусили літаки запускати та підбирати дрони прямо на льоту

За словами винахідників, систему можна встановити на винищувачі, бомбардувальники й інші види повітряного транспорту.

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У Росії заявили про створення технології, що дозволяє літакам на льоту випускати та підбирати дрони. Подробиці повідомило інформаційне агентство "ТАСС", посилаючись на патентну документацію, надану Федеральним інститутом промислової власності.

"Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК), що входить до корпорації "Ростех", запатентувала швартувальний вузол, який може захоплювати та прибирати безпілотники в бортовий відсік, а також витягувати їх назовні прямо під час руху. Як зазначили розробники, таку систему можна встановити на винищувачі, стратегічні бомбардувальники, транспортники й інші види літаків.

У внутрішній частині вантажного відсіку закріплюється складний каркас, з'єднаний за допомогою поворотного елемента з просторовою рамою. Вона, зі свого боку, складається з двох паралельних балок, скріплених дугоподібними поперечними "ребрами". До системи також підключений швартувальний конус і конус первинного контактування, з'єднаний тросом із пристроєм для намотування.

Під час польоту вузол викидає каркас назустріч БПЛА та випускає трос зі спеціальним наконечником — дрон підлітає до нього і зачепляється штирем, після чого втягується всередину. Інженери зазначають, що безпілотники варто обладнати системою натягування троса, щоб уникнути розгойдування повітря. Коли БПЛА наближається до рами, конус первинного контактування входить у швартувальний, а захоплення замикаються. Після цієї процедури рама нахиляється, закріплюючи замки на безпілотнику.

Випустити БПЛА можна на будь-якій висоті, при цьому він фіксується не штирем, а механізмом обтискання. Коли пілот подає команду на запуск, складний каркас розкладається, запускаються двигуни і розкриваються крила дрона, а після перевірки всіх систем замки розкриваються, й апарат опиняється в повітрі.

Раніше Росія вихвалялася невразливістю дронів "Ланцет" перед лазерною зброєю. Експерти пояснили, чому ця особливість не захистить російські БПЛА від ЗСУ.

Писали також, що в Росії студентів змусили збирати дрони для військових. Губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко пообіцяв: до кінця листопада регіон надасть російській армії 100 "самопальних" апаратів різної вантажопідйомності та дальності польоту.