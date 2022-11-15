Инженеры РФ заставили самолеты запускать и подбирать дроны прямо на лету

По словам изобретателей, систему можно установить на истребители, бомбардировщики и другие типы воздушного транспорта.

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В России заявили о создании технологии, позволяющей самолетам на лету выпускать и подбирать дроны. Подробности сообщило информационное агентство "ТАСС", ссылаясь на патентную документацию, предоставленную Федеральным институтом промышленной собственности.

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), входящая в корпорацию "Ростех", запатентовала швартовочный узел, который может захватывать и убирать беспилотники в бортовой отсек, а также извлекать их наружу прямо во время движения. Как отметили разработчики, такую систему можно установить на истребители, стратегические бомбардировщики, транспортники и другие виды самолетов.

Во внутренней части грузового отсека закрепляется складной каркас, соединенный с помощью поворотного элемента с пространственной рамой. Она, в свою очередь, состоит из двух параллельных балок, скрепленных дугообразными поперечными "ребрами". К системе также подключен швартовочный конус и конус первичного контактирования, соединенный тросом с устройством для наматывания.

Во время полета узел выбрасывает каркас навстречу БПЛА и выпускает трос со специальным наконечником — дрон подлетает к нему и зацепляется штырем, после чего втягивается внутрь. Инженеры отмечают, что беспилотники стоит оборудовать системой натяжения троса, чтобы избежать раскачки в воздухе. Когда БПЛА приближается к раме, конус первичного контактирования входит в швартовочный, а захваты защелкиваются. После этой процедуры рама наклоняется, закрепляя замки на беспилотнике.

Выпустить БПЛА можно на любой высоте, при этом он фиксируется не штырем, а механизмом обжатия. Когда пилот подает команду на запуск, складной каркас раскладывается, запускаются двигатели и раскрываются крылья дрона, а после проверки всех систем замки раскрываются, и аппарат оказывается в воздухе.

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