В России ударные дроны будут собирать студенты: что известно о "самопальных" БПЛА

За месяц молодые россияне должны сделать около сотни беспилотников. Кроме того, к работе привлекают местные предприятия.

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В Приморском крае российских студентов привлекают к сборке беспилотных летательных аппаратов для ведения войны в Украине. Об этом губернатор региона Олег Кожемяко отчитался в своем Telegram-канале.

По его словам, студенты местных ВУЗов уже начали собирать дроны для российских военных и до конца месяца предоставят 100 готовых аппаратов. Кроме того, к сборке привлекли различные приморские заводы, которые теперь вместо основной работы вынуждены производить еще и беспилотники.

"БПЛА показали свою эффективность в современных условиях боя. Мы можем делать свои двигатели, корпуса, электронику. Наши беспилотники будут разной дальности и грузоподъемности", — заявил Олег Кожемяко.

Губернатор не раскрыл характеристики производимых БПЛА, однако рассказал СМИ, что они на 55% состоят из деталей, создаваемых в Приморском крае. Для этого местные власти налаживают сотрудничество между предприятиями, выпускающими двигатедли, корпусы, электронику и композитные материалы.

До этого Олег Кожемяко рассказывал, что его регион уже отправил российским войскам на территории Украины около 500 различных дронов, при этом около сотни из них оснащены тепловизорами для работы ночью. Кроме того, местные предприятия сделали для ВС РФ оборудования для радиоэлектронной борьбы, создающие помехи украинским беспилотникам.

Ранее в Санкт-Петербурге запустили производство российских квадрокоптеров на заводе концерна "Алмаз-Антей". Предприятие обещает за ноябрь выпустить 400 аппаратов, а до конца года — еще 600 штук. В 2023 году дроны планируют выпустить в продажу, увеличить объемы производства и разработать новые модели.

Тем временем в Москве планируют делать дроны специально для войны в Украине. Компания "Омнискай" утверждает, что их многоцелевые беспилотники смогут летать со скоростью 120 км/ч, вести разведку, сбрасывать гранаты и указывать военным цели для обстрела.