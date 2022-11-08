У Росії ударні дрони збиратимуть студенти: що відомо про "самопальні" БПЛА

За місяць молоді росіяни мають зробити близько сотні безпілотників. Окрім того, до роботи залучають місцеві підприємства.

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У Приморському краї російських студентів залучають до збирання безпілотних літальних апаратів для ведення війни в Україні. Про це губернатор регіону Олег Кожемяко прозвітував у своєму Telegram-каналі.

За його словами, студенти місцевих ВНЗ вже почали збирати дрони для російських військових і до кінця місяця нададуть 100 готових апаратів. Крім того, до збирання залучили різні приморські заводи, які тепер замість основної роботи змушені виготовляти ще й безпілотники.

"БПЛА показали свою ефективність у сучасних умовах бою. Ми можемо робити свої двигуни, корпуси, електроніку. Наші безпілотники будуть різною дальністю та вантажопідйомністю", — заявив Олег Кожем'яко.

Губернатор не розкрив характеристики вироблених БПЛА, проте розповів ЗМІ, що вони на 55% складаються з деталей, які у Приморському краї. Для цього місцева влада налагоджує співпрацю між підприємствами, що випускають двигуни, корпуси, електроніку та композитні матеріали.

До цього Олег Кожем'яко розповідав, що його регіон вже відправив російським військам на території України близько 500 різних дронів, водночас близько сотні з них оснащені тепловізорами для роботи вночі. Крім того, місцеві підприємства зробили для ЗС РФ обладнання для радіоелектронної боротьби, які створюють перешкоди для українських безпілотників.

Раніше у Санкт-Петербурзі запустили виробництво російських квадрокоптерів на заводі концерну "Алмаз-Антей". Підприємство обіцяє за листопад випустити 400 апаратів, а до кінця року ще 600 штук. У 2023 році дрони планують випустити у продаж, збільшити обсяги виробництва та розробити нові моделі.

Водночас у Москві планують робити дрони спеціально для війни в Україні. Компанія "Омніскай" стверджує, що їх багатоцільові безпілотники зможуть літати зі швидкістю 120 км/год, вести розвідку, скидати гранати та вказувати військовим цілі для обстрілу.