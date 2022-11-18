Россия угрожает новыми БПЛА "Аист", "Бинокль" и "Шершень": что о них известно

Разработчики с декабря обещают выпускать по 10 беспилотников в месяц, которые ВС РФ будут использовать против украинцев.

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Российская компания "Съемка с воздуха" обещает в 2022 году начать серийную сборку военных дронов "Аист", "Шершень" и "Бинокль". Операционный директор Тимур Мехтиев рассказал подробности агентству ТАСС на выставке "Аэронет 2035".

По его словам, компания сосредоточилась на разработке устройств, которые ВС РФ сможет применять на войне против Украины. Инженеры уже создали несколько моделей конвертопланов, квадрокоптер и разведывательный беспилотник. Аппараты прошли необходимые военно-технические тесты в сотрудничестве с силовыми структурами и получили одобрение от профильных комиссий. До конца декабря "Съемка с воздуха" хочет наладить выпуск новых беспилотников по десять штук в месяц, а в дальнейшем увеличить объемы производства.

"Аист" — это конвертоплан с системой вертикального взлета и посадки, оснащенный радиолокационной станцией. Он может обнаруживать скопление военной техники, устанавливать ее местонахождение и передавать данные военным, которые смогут нанести удар по цели.

"Шершень" — это многоцелевой боевой дрон, который способен проводить разведку, ретранслировать сигналы и наносить удары. Он поднимает полезную нагрузку весом до 5 кг, которая может служить для сброса боеприпасов.

"Бинокль" — это маленький разведывательный дрон, оснащенный тепловизором. Такая оптика позволяет ему выслеживать живую силу и технику противника в любое время суток.

Ранее писали, что в России наладили производство собственных квадрокоптеров. Концерн "Алмаз-Антей" собирает дроны в Санкт-Петербурге, планируя выпустить 400 БПЛА в ноябре, и еще 600 — в декабре.

Недавно бойцы ТРо впервые захватили российский беспилотник "Гранат-4". Дрон летел к украинским позициям в Харьковской области, но рухнул в "серой зоне". Внутри украинские специалисты нашли иностранную электронику от разных производителей.

На днях россияне похвастались новой системой для запуска дронов с самолетов. "Объединенная авиастроительная корпорация" запатентовала технологию, выбрасывающую беспилотники из бортовых отсеков и захватывающую их обратно прямо на лету.