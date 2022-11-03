В России похвастались "всевидящими" дронами с тепловизорами: уже отправили военным (видео)

По словам россиян, БПЛА сможет вести ночную разведку с высоты 3 км, а 3D-печать удешевила производство.

Related video

Завод "Юпитер", расположенный в городе Валдай Новгородской области России, разработал новый дрон с тепловизором. Об этом губернатор региона Андрей Никитин рассказал на своем Telegram-канале.

Как утверждают разработчики, беспилотник типа квадрокоптер оснащен тепловизором российского производства, который позволяет совершать полеты в темное время суток и наблюдать за происходящим на земле с высоты 3 км. Некоторые детали рабочие завода "Юпитер" печатают на 3D-принтерах.

Первые дроны уже передали российским военным через волонтерский фонд. Помимо боевых задач, их предлагают использовть для "гражданской обороны", обнаружения пожаров и в спасательных операциях.

Как подчеркнул Андрей Никитин, завод "Юпитер" уже сечас собирают разные модификации квадрокоптера, предназначенные для разных целей. При этом стоимость устройства в 3 раза меньше, чем у зарубежных аналогов.

"Подобных дронов в России практически не выпускают, поэтому надеюсь, что в будущем мы будем передавать наш опыт и другим регионам", — высказался губернатор Новгородской области.

АО "Завод "Юпитер" — российское предприятие, которое производит оптико-механические изделия, в том числе прицелы для стрелкового оружия. Выпускаются также детали токарно-фрезерной группы, литьевые детали из пластмасс, прессование из армлена, резины, подвесные светильники и др.

Ранее писали, что в России наладили производство новых квадрокоптеров. Концерн "Алмаз-Антей" обещает выпустить около 1000 дронов до конца 2022 года на мощностях завода в Санкт-Петербурге.

А в Москве вскоре должны запустить производство дронов специально для войны в Украине. Компания "Омнискай" утверждает, что многоцелевой беспилотник будет летать со скоростью до 120 км/ч и сможет проводить в воздухе до 40 минту. Его планируют оснастить камерой, лазерным дальномером и системой для сброса боеприпасов.