У Росії похвалилися "всевидячими" дронами з тепловізорами: вже відправили військовим (відео)

За словами росіян, БПЛА зможе вести нічну розвідку з висоти 3 км, а 3D-друк здешевив виробництво.

Related video

Завод "Юпітер", розташований у місті Валдай Новгородської області Росії, розробив новий дрон із тепловізором. Про це губернатор регіону Андрій Нікітін розповів на своєму Telegram-каналі.

Як стверджують розробники, безпілотник типу квадрокоптер оснащений тепловізором російського виробництва, який дозволяє здійснювати польоти в темний час доби та спостерігати за тим, що відбувається на землі, з висоти 3 км. Деякі деталі робітники заводу "Юпітер" друкують на 3D-принтерах.

Перші дрони вже передали російським військовим через волонтерський фонд. Крім бойових завдань, їх пропонують використовувати для "цивільної оборони", виявлення пожеж і в рятувальних операціях.

Як підкреслив Андрій Нікітін, завод "Юпітер" уже зараз збирає різні модифікації квадрокоптера, призначені для різних цілей. Водночас вартість пристрою в 3 рази менша, ніж у зарубіжних аналогів.

"Подібних дронів у Росії практично не випускають, тому сподіваюся, що в майбутньому ми передаватимемо наш досвід і іншим регіонам", — висловився губернатор Новгородської області.

АТ "Завод "Юпітер" — російське підприємство, яке виготовляє оптико-механічні вироби, у тому числі приціли для стрілецької зброї. Випускаються також деталі токарно-фрезерної групи, ливарні деталі із пластмас, пресування з армлену, гуми, підвісні світильники й ін.

Раніше писали, що в Росії налагодили виробництво нових квадрокоптерів. Концерн "Алмаз-Антей" обіцяє випустити близько 1000 дронів до кінця 2022 року на потужностях заводу в Санкт-Петербурзі.

А в Москві невдовзі мають запустити виробництво дронів спеціально для війни в Україні. Компанія "Омніскай" стверджує, що багатоцільовий безпілотник літатиме зі швидкістю до 120 км/год і зможе проводити в повітрі до 40 хв. Його планують оснастити камерою, лазерним далекоміром і системою для скидання боєприпасів.