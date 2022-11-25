У Росії обіцяють поставити військовим тисячі "казкових" дронів: як вони допоможуть солдатам

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Російський концерн "Алмаз-Антей" розробив нові безпілотники під назвою "Добриня" та "Горинич". Про їх характеристики стало відомо "5 каналу".

"Добриня" — це невеликий квадрокоптер вагою менше кілограма. Він може розганятися до 180 км/год залежно від навантаження та літати на висоті до 3 км. Дальність зв'язку з оператором становить 5 км, але в автономному режимі пролітає до 20 км, якщо заздалегідь завантажити карти та запрограмувати маршрут. Він оснащений електронною платою, яка відповідає за роботу двигунів і зв'язок із супутниками. Легкий карбоновий корпус друкують на 3D-принтерах.

Однією з головних переваг дрона розробники називають стійкість до погодних умов. Наразі "Алмаз-Антей" проводять випробування "Добрині" — спочатку змушують його літати в морозильній камері за температури -30 градусів, а потім — під зливою. Як стверджують російські інженери, дрон без проблем витримує удари стихії, на відміну від багатьох іноземних аналогів.

Незважаючи на заяви про "невразливість" безпілотника, його постачають у водонепроникному кейсі. У комплект, крім самого "Добрині", входить пульт керування, планшет, набір дротів і кілька батарей. Заряджати пристрій пропонують як від розетки, так і від автомобільних акумуляторів, якщо оператор опиниться посеред поля.

[ + – ] Комплектація дрону "Добриня" Фото: Скриншот

"Алмаз-Антей" пропонує використовувати "Добриню" на війні в Україні, а також для мирних цілей: огляду полів, аерозйомки, доставки вантажів тощо. Літальний апарат оцінюють у 130 тис. рублів або $2 150. До кінця 2022 року концерт обіцяє зібрати 1 000 дронів, а потім випускати ще стільки ж щомісяця.

У розробці "Алмаз-Антея" знаходиться ще один "казковий" БПЛА під назвою "Горинич". Це великий октакоптер, призначений для перенесення важких вантажів на великі відстані. Зараз інженери підбирають різні двигуни та матеріали для корпусу, щоб змусити дрони літати вище, далі й піднімати більшу вагу, тому його характеристики можуть змінюватися.

[ + – ] Модель російського дрону "Горинич" Фото: Скриншот

Раніше стало відомо, що росіяни розробили новий бойовий дрон "Шершень". Він оснащений обладнанням для створення радіоелектронних перешкод і придушення інших БПЛА, а також ультразвуковою гарматою для людей. Інженери стверджують, що нанесли на "Шершень" спеціальну фарбу, яка має зробити його невидимою для радарів.

Нещодавно писали, що російський завод "Юпітер" створює "всевидячий" дрон для військових. Він оснащений тепловізором, що дозволяє вести розвідку в темряві з висоти 3 км. Перші літальні апарати вже передали ЗС РФ.