Нові російські безпілотники не зможуть злетіти: експерти назвали причини

Інженери розробляють нові моделі БПЛА, але санкції, бюрократія і силовики не дозволяють їх застосовувати.

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Російські підприємства намагаються налагодити виробництво безпілотників та представили нові моделі на виставці "Аеронет 2035", яка проводиться у Москві. Видання "Експерт" розкрило проблеми, через які дрони так і не зможуть піднятися в небо.

Насамперед виробники дронів у Росії дуже залежать від іноземних деталей для комплектування — добре, якщо хоча б половина деталей для конкретної моделі створено на російських заводах. Компанії активно займаються так званим "імпортозаміщенням", але зазнають дефіциту технологій на тлі санкцій.

Ще однією серйозною проблемою виробництва БПЛА у Росії є відсутність координації між центрами експертизи, розробки та прийняття нормативних рішень. У країні також немає ефективних інструментів для управління інноваціями, сертифікації нових видів техніки та атестації фахівців, а російська влада не поспішає приймати відповідні закони та правила, наприклад, програму навчання операторів. Внаслідок цього росіяни не мають права повноцінно використовувати безпілотники.

У Росії також мало майданчиків для тестування експериментальних технологій, пов'язаних із безпілотниками, а також зон, де можна запускати дрони без узгодження з авіадиспетчерськими службами чи владою. Експерти з компанії "Флай дрон" стверджують, що в країні немає регламенту проведення зйомки з повітря — державні відомства забороняють використовувати такі дані. Також у РФ не вистачає інфраструктури для проведення польотів, а також правил застосування засобів захисту від БПЛА, так званих глушилок — така система потрібна для контролю користувачів.

Співзасновник "Флай дрон" Олександр Каніовський заявив, що в Росії існує так звана "дронофобія", тобто багато росіян бояться апаратів, що літають над головою. Він пропонує влаштовувати різні освітні та спортивні заходи, такі як перегони, щоб люди звикали до дронів.

"У Росії є величезний потенціал у сфері розвитку безпілотних авіасистем. Однак реалізувати його можна лише в тому випадку, якщо бюрократичні бар'єри будуть оперативно усунуті. Інакше ми ризикуємо опинимося збитими на зльоті, тоді як інші провідні авіаційні держави продовжать набирати висоту., з якою нас у результаті навіть не буде видно", — пише редактор "Експерта" Микола Івашов.

Раніше писали, що в Росії представили нові БПЛА "Аист", "Бинокль" и "Шершень". Ці моделі російським військовим пропонують використовувати для ведення бойових дій в Україні.

Нещодавно стало відомо, що російський концерн "Алмаз-Антей" розробив новий дрон Добриня, який можуть отримати ЗС РФ. Підприємство обіцяє щомісяця виробляти близько тисячі таких апаратів, які не бояться морозу та дощу.

Тим часом український прикордонник із позивним Алекс Дрон розповів, що в армії РФ багато дронів, але військові не вміють їх грамотно використати. Водночас ЗС РФ запускає як військові моделі Орлан-10, так і комерційні квадрокоптери іноземного виробництва.