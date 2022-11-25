Дронів багато, але їх невміло використовують: боєць ЗСУ розповів про помилки російських військових

Російські військові використовують для розвідки такі ж комерційні дрони, що й захисники України.

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Російська армія має велику кількість безпілотників, але вони невміло ними користуються. Про це український прикордонник і фахівець з безпілотної авіації з позивним Алекс Дрон розповів в інтерв'ю сайту "Цензор.net".

Судячи зі статистики, у росіян дуже багато БПЛА, ось тільки вони ними "нехтують" на полі бою. "Вони просто неграмотно проводять розвідку", — зазначив Алекс Дрон.

Аеророзвідник додав, що російські військові запускають такі ж комерційні дрони, як і ЗСУ. Наприклад, за допомогою програмного забезпечення "Aeroscope" військовому двічі вдалося засікти поблизу своєї позиції китайський квадрокоптер DJI Mavic 3. Крім того, на службі ЗС РФ помітили Autel Evo 2.

"Схоже, що їм волонтери закуповують найпопулярніші зараз квадрокоптери. Хтось їм купив, не думаю, що вони самі це зробили за свої гроші. Якщо брати на наші гроші, то DJI Mavic 3 коштує 120 тисяч", — поділився думками військовослужбовець.

На думку Алекса Дрона, влада РФ централізовано оснащує армію лише розвідувальними безпілотними літаками "Орлан-10", а коптери солдатам доводиться купувати самим або за допомогою співвітчизників. "Орлани" допомагають вести розвідку, але дуже неефективні під час динамічних боїв, адже апарат спочатку знімає на камеру, записує і повертається, щоб військові змогли подивитися кадри та розшифрувати їх.

"Час грає вирішальну роль, коли десь іде бій. Якщо вони сидять на позиціях, то для розвідки "Орлан" хороший. Він прилетів, розвідав, ви дешифрували, цілі вказали, артилерія працює. А якщо процес у динаміці, він уже не підходить", — пояснив Алекс.

Алекс Дрон також розповів, як безпілотники змінили хід війни в Україні. За його словами, українські військові швидко помітили переваги безпілотної авіації та почали використовувати їх для завдання ефективних ударів по росіянах.

Раніше писали, що ЗСУ використовує DJI Mavic 3, Autel EVO II та інші комерційні дрони. Вони коштують дешевше за військові, але допомагають вести розвідку та вести артилерійські обстріли.

Також повідомляли, що в Росії студентів змушують збирати БПЛА для війни в Україні. Губернатор приморського краю прозвітував: за місяць учням доручили зробити майже сотні дронів.