Росія без електроніки: США запровадили новий пакет санкцій проти техно-компаній РФ

До чорного списку потрапили такі російські підприємства, як "Росэлектроника", Kraftway, "Миландр" та інші.

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Низка російських технологічних компаній потрапила до списку санкцій Мінторгу США. Про це повідомляє видання 3dnews.ru.

ЗМІ назвало компанії "найбільшими російськими виробниками електронної продукції", а саме: "Росэлектроника", Kraftway, "ПКК Миландр". Відомо, що "Росэлектроника" має кілька дочірніх підприємств:

"Електронно-компонентна база та НВЧ-електроніка",

"Проєктування та виробництво засобів зв'язку",

"Розвідувальні інформаційні системи",

"Автоматизовані системи управління",

"Захист інформації".

Вони теж автоматично потрапили під санкції США проти Росії слідом за материнською компанією. З цього моменту російський BigTech не матиме доступу до зарубіжних розробок, технологій, програмного забезпечення, hardware. Можна вважати, що санкції завдадуть відчутного удару по російському сектору високих технологій, тому що сповільниться прогрес у галузі виробництва обчислювальної техніки, чим займається, наприклад, Kraftway. Раніше це підприємство купувало іноземні сервери, робітничі станції, касові апарати, периферійні пристрої. За допомогою техніки Kraftway в РФ проводили перепис населення.

Компанія "ПКК Миландр" виробляла інтегральні схеми з 28-нанометрового техпроцесу. Мікросхеми використовувалися потім у роботі техніки для телеком-компаній, і навіть для систем, розроблюваних ВПК, на зразок радіотехніки, телеметрії, бортових комп'ютерів. ЗМІ заявляє, що електроніка від "Миландр" була використана для лічильників електроенергії.

Під санкціями США опинився і НДІ НІЦЕОТ, який має розвивати у країні-агресорі технології суперкомп'ютерів. НДІ також відповідальний за систему зв'язку між операторами зв'язку "Ангара"

Навігаційні системи РФ теж буде важко модернізувати найближчим часом, тому що в чорному списку є LLC Fibersense.

Раніше ми повідомляли про те, що російські виробники дронів не зможуть закуповувати комплектуючі за кордоном.