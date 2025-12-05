Принял гражданство РФ и православие: умер Кэри-Хироюки Тагава — звезда Mortal Kombat

В 75 лет умер известный американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, который сыграл роль злого колдуна Шан Цунга во франшизе Mortal Kombat, а также снимался в фильмах "Перл Харбор", "Планета обезьян", "Последний император" и других. Ранее он перешел в православие и получил гражданство РФ.

Тагава умер в четверг, 4 декабря, в городе Санта-Барбара штата Калифорния (США). Об этом сообщило издание Variety.

Источник рассказал медиа, что актер умер от осложнений, которые переживал после перенесенного ранее инсульта. У него остались дети Кален, Бирн и Кана, а также двое внуков, Ривер и Теа Клейтон.

Тагава жил на Гавайях, куда переехал со своей семьей еще в 1992 году. Российские СМИ сообщали, что в ноябре 2015 года актер перешел в православную веру: крестился в одной из московских церквей, приняв имя Пантелеймон. Еще через год, в 2016, Тагава получил российское гражданство.

"Это новый тренд — принимать гражданство России, но мое решение — от чистого сердца, это результат долгой жизни и понимания, что главное в жизни — душа и сердце. В мире нет простых решений, и в Америке все непросто. Это новое испытание", — заявлял актер в комментарии росСМИ, аргументируя свое решение.

Он также рассказывал, что для него перейти в русское православие — это "знак Божий", а также "возможность найти свой народ".

Чем прославился Кэри-Хироюки Тагава

Открытые источники | Кэри-Хироюки Тагава во время съемок в кино

Тагава окончил университет Южной Калифорнии. Работал сначала массажистом футбольной команды Гавайского университета, потом помогал на ферме, был фотожурналистом и водителем.

Карьеру в кино актер начал с ленты "Большой переполох в малом Китае" 1986 года. Впоследствии снялся в эпизодических ролях в сериалах "Звездный путь: следующее поколение", "Спасатели Малибу", "Вавилон 5".

Кэри-Хироюки Тагава также имел роли в знаковых фильмах, таких как "Смертельная битва" (1995), "Битва драконов" (1999), "Перл Харбор" (2001), "Мемуары гейши" (2005). Преимущественно он играл отрицательных персонажей.

Главная роль Тагавы — во вселенной Mortal Kombat, где он озвучивал персонажа Шанг Цунга. Также из внешности актера был создан образ самого персонажа.

