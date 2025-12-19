Вдова Михаила Клименко после его похорон вышла на связь, не сдержав эмоций (фото)
Вдова украинского певца Михаила Клименко впервые после его похорон вышла на связь. Александра Норова обратилась к поклонникам.
Вдова лидера группы ADAM в Instagram показалась и сделала заявление. Александра поблагодарила всех за поддержку, помощь и то, что не остались в стороне в момент большого горя для их семьи.
Вдова Михаила Клименко сделала заявление
Норова поблагодарила поклонников, которые поддерживают творчество группы ADAM и слушают их песни. Вдова Михаила добавила, что для нее это очень важно.
"Я хочу поблагодарить за вашу поддержку. Я, правда, не ожидала такого. Я каждому благодарю за объятия, за теплые слова, спасибо за финансовую помощь, спасибо за то, что слушаете песни ADAM, спасибо, что поете песни, спасибо за воспоминания в сториз. Спасибо вам за ваше добро" — сказала женщина.
Александра подчеркнула, что важно успевать просто жить, ценить друг друга, обниматься и выражать свои чувства. Норова не смогла сдержать слез и добавила, что жизнь слишком непредсказуема и не знаешь, какой миг может стать последним.
"Я хочу напомнить вам еще раз, пожалуйста, любите друг друга, целуйтесь чаще, обнимайте друг друга, говорите слова "люблю", чаще встречайтесь с друзьями. Я вам очень благодарна", — резюмировала вдова певца.
Умер Михаил Клименко
19 ноября жена Михаила сообщила, что он уже два месяца борется с болезнью и остается в критическом состоянии. Михаил лечился после диагноза туберкулезный менингит — одной из самых тяжелых инфекционных болезней нервной системы. Недуг развивался быстро: в конце октября состояние музыканта резко ухудшилось, его ввели в медикаментозный сон, а затем он впал в кому.
Семья отмечала, что один день в реанимации обходился более чем в 25 тысяч гривен, поэтому близкие обратились к фанатам и неравнодушным за помощью.
Несмотря на все усилия медиков, спасти Михаила Клименко не удалось. 7 декабря музыкант ушел в мир иной.
