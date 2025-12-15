Смерть Михаила Клименко: всех неравнодушных просят поддержки (фото)

Создана петиция о присвоении Михаилу Клименко, солисту группы ADAM, звания Народного артиста Украины — посмертно.

В Украине создали электронную петицию с просьбой предоставить посмертно Михаилу Клименко звание Народного артиста Украины. Автором инициативы стал музыкальный продюсер Вадим Лисица, который зарегистрировал петицию 12 декабря.

"Михаил Клименко оставил после себя огромное культурное наследие, которое продолжает влиять на развитие украинской музыки. Именно поэтому считаю справедливым и необходимым присвоение ему звания Народного артиста Украины (посмертно) как признание его многолетнего вклада в украинское искусство", — говорится в документе.

Петиция для Михаила Клименко

Инициативу активно поддерживают украинские артисты и деятели шоубизнеса, распространяя ссылки на петицию в своих социальных сетях и призывая подписать ее.

По состоянию на сейчас петиция собрала более 10 тысяч подписей из необходимых 25 тысяч для дальнейшего рассмотрения на официальном уровне.

Создана петиция с просьбой предоставить посмертно Михаилу Клименко звание Народного артиста Украины Фото: Instagram

В 2015 году Михаил Клименко и его жена, актриса и певица Александра Норова, основали группу ADAM. Коллектив создал уникальный стиль, сочетающий поэзию, социальный смысл и глубокую эмоциональность.

Группа ADAM

Музыка ADAM затрагивает важные социальные темы, исследует человеческие чувства и межличностные взаимоотношения. С выходом дебютного альбома "ЧЮЗМЮЗ" (2017) группа начала активный творческий рост и завоевала расположение украинских слушателей. В 2023 году хит "Повільно" стал настоящим прорывом и закрепил статус ADAM как одной из самых ярких современных украинских групп.

