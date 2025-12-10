"Эмоции рвут душу": в сети обсуждают момент с прощания с Михаилом Клименко из группы ADAM

В социальных сетях привлек внимание фрагмент видео с прощания с певцом Михаилом Клименко, участником группы ADAM. Церемония состоялась в Киеве в Национальной филармонии 9 декабря.

На кадрах заметно как вдова Саша Норова сначала улыбается, будто вспоминая теплые моменты, но уже через мгновение не сдерживает слез. Эмоциональный переход от смеха к плачу произошел под песню группы ADAM "Медленно", звучащую в видео, которое опубликовали в социальных сетях.

Реакции людей

В комментариях под видео в TikTok люди поделились своими мыслями относительно проживания горя. Многие отметили, что люди не умеют относиться с пониманием к чужому проживанию болезненного периода.

"Когда я беременная на 8 месяце стояла возле гроба, в котором лежала моя мама, я всем телом чувствовала взгляды маминых коллег, которые оценивают, достаточно ли сильно я страдаю в этот момент";

"Многие люди идут на похороны, чтобы лишь посмотреть, достаточно ли сильно плакали родные";

"Не хочу представлять, сколько слез она выплакала, сколько кричала, сколько боли переживает";

"Это наверное хуже, чем когда человек плачет и кричит. Потому что такие эмоции рвут душу. Люди не судите, когда горе";

"Как меня бесит эта тупая привычка людей захейтить всех, кто "реагирует неправильно"! Невозможно предсказать реакцию на такую сильную боль, это настолько индивидуально, потому что у каждого своя жизнь и свои мысли в голове".

Відео дня

Болезнь Михаила Клименко

Михаил Клименко длительное время лечился после диагноза туберкулезный менингит — одной из самых тяжелых инфекционных болезней нервной системы. Недуг развивался быстро: в конце октября состояние музыканта резко ухудшилось, его ввели в медикаментозный сон, а затем он впал в кому.

Из-за болезни группа была вынуждена перенести концерты во Львове, Черновцах и Днепре, тогда не раскрывая деталей. Семья отмечала, что один день в реанимации обходился более чем в 25 тысяч гривен, поэтому близкие обратились к фанатам и неравнодушным за помощью.

19 ноября жена артиста сообщала, что он уже два месяца борется с болезнью и остается в критическом состоянии. Несмотря на все усилия медиков, спасти Клименко не удалось.

Напомним, ранее Фокус писал:

Как прошла церемония прощания с Михаилом Клименко и кто пришел.

Вдова Михаила на похоронах мужа удивила своей речью.

Кроме того, ранее Parfeniuk рассказал детали о болезни певца.