"Эмоции рвут душу": в сети обсуждают момент с прощания с Михаилом Клименко из группы ADAM
В социальных сетях привлек внимание фрагмент видео с прощания с певцом Михаилом Клименко, участником группы ADAM. Церемония состоялась в Киеве в Национальной филармонии 9 декабря.
На кадрах заметно как вдова Саша Норова сначала улыбается, будто вспоминая теплые моменты, но уже через мгновение не сдерживает слез. Эмоциональный переход от смеха к плачу произошел под песню группы ADAM "Медленно", звучащую в видео, которое опубликовали в социальных сетях.
Реакции людей
В комментариях под видео в TikTok люди поделились своими мыслями относительно проживания горя. Многие отметили, что люди не умеют относиться с пониманием к чужому проживанию болезненного периода.
- "Когда я беременная на 8 месяце стояла возле гроба, в котором лежала моя мама, я всем телом чувствовала взгляды маминых коллег, которые оценивают, достаточно ли сильно я страдаю в этот момент";
- "Многие люди идут на похороны, чтобы лишь посмотреть, достаточно ли сильно плакали родные";
- "Не хочу представлять, сколько слез она выплакала, сколько кричала, сколько боли переживает";
- "Это наверное хуже, чем когда человек плачет и кричит. Потому что такие эмоции рвут душу. Люди не судите, когда горе";
- "Как меня бесит эта тупая привычка людей захейтить всех, кто "реагирует неправильно"! Невозможно предсказать реакцию на такую сильную боль, это настолько индивидуально, потому что у каждого своя жизнь и свои мысли в голове".
Болезнь Михаила Клименко
Михаил Клименко длительное время лечился после диагноза туберкулезный менингит — одной из самых тяжелых инфекционных болезней нервной системы. Недуг развивался быстро: в конце октября состояние музыканта резко ухудшилось, его ввели в медикаментозный сон, а затем он впал в кому.
Из-за болезни группа была вынуждена перенести концерты во Львове, Черновцах и Днепре, тогда не раскрывая деталей. Семья отмечала, что один день в реанимации обходился более чем в 25 тысяч гривен, поэтому близкие обратились к фанатам и неравнодушным за помощью.
19 ноября жена артиста сообщала, что он уже два месяца борется с болезнью и остается в критическом состоянии. Несмотря на все усилия медиков, спасти Клименко не удалось.
