"Емоції рвуть душу": у мережі обговорюють момент із прощання з Михайлом Клименком з гурту ADAM

У соціальних мережах привернув увагу фрагмент відео з прощання з співаком Михайлом Клименком, учасником гурту ADAM. Церемонія відбулася в Києві в Національній філармонії 9 грудня.

На кадрах помітно як вдова Саша Норова спершу усміхається, ніби згадуючи теплі моменти, але вже за мить не стримує сліз. Емоційний перехід від сміху до плачу стався під пісню гурту ADAM "Повільно", що звучить у відео, яке опублікували в соціальних мережах.

Реакції людей

У коментарях під відео в TikTok люди поділилися своїми думками щодо проживання горя. Багато хто зазначив, що люди не вміють ставитись з розумінням до чужого прожиття болючого періоду.

"Коли я вагітна на 8 місяці стояла біля труни, в якій лежала моя мама, я всім тілом відчувала погляди маминих колег, які оцінюють, чи достатньо сильно я страждаю в цей момент";

"Багато людей йдуть на похорон, щоб лиш подивитися, чи достатньо сильно плакали рідні";

"Не хочу уявляти, скільки сліз вона виплакала, скільки кричала, скільки болю переживає";

"Це напевне гірше, ніж коли людина плаче і кричить. Бо такі емоції рвуть душу. Люди не судіть, коли горе";

"Як мене бісить оця тупорила звичка людей захейтити всіх, хто "реагує не правильно"! Неможливо передбачити реакцію на такий сильний біль, це настільки індивідуально, бо в кожного своє життя і свої думки в голові".

Хвороба Михайла Клименка

Михайло Клименко тривалий час лікувався після діагнозу туберкульозний менінгіт — однієї з найважчих інфекційних хвороб нервової системи. Недуга розвивалася швидко: наприкінці жовтня стан музиканта різко погіршився, його ввели у медикаментозний сон, а згодом він упав у кому.

Через хворобу гурт був змушений перенести концерти у Львові, Чернівцях і Дніпрі, тоді не розкриваючи деталей. Родина зазначала, що один день у реанімації обходився більш ніж у 25 тисяч гривень, тому близькі звернулися до фанатів та небайдужих по допомогу.

19 листопада дружина артиста повідомляла, що він уже два місяці бореться з хворобою та залишається у критичному стані. Попри всі зусилля медиків, врятувати Клименка не вдалося.

