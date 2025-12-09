Вдова Михайла Клименка на похороні чоловіка здивувала своєю промовою (фото)

Олександра Норова, дружина покійного фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка, виголосила зворушливу промову на похороні. Жінка розповіла про їхнє кохання та незвичайний знак, який отримала перед смертю коханого.

Вдова Михайла Клименка поділилася спогадами про 18 років спільного життя, сповненого любові та взаємної підтримки. За словами жінки, вони з чоловіком щодня дякували один одному та Богу за щасливі стосунки. Фокус переказує зміст її промови на церемонії прощання, яка багатьох присутніх здивувала і розчулила.

Промова вдови Михайла Клименка

"Протягом 18 років ми жили день у день разом. Не було такого дня, щоб ми не бачилися або не говорили про свої почуття. Дякую Міші — він найкращий чоловік, батько, творча особистість. Він завжди вірив у мене та підтримував, а я підтримувала його", — розповіла Олександра.

Вдова Михайла Клименка поділилася спогадами про 18 років спільного життя Фото: Instagram

Окрему подяку вона висловила за музичну творчість чоловіка, особливо за пісні, які він присвятив їй.

"Ці композиції назавжди залишаться у моєму серці. Зараз вони стали безцінними для мене. Всі ці слова прекрасні. Я любила тебе і продовжу любити все життя. Ти назавжди у моєму серці", — додала жінка.

Містичний знак

Також Норова розповіла про містичну подію: після останньої зустрічі з чоловіком у лікарні, повернувшись додому, вона побачила маленьке сонечко, яке літало поруч.

"Я зрозуміла, що це Міша. Навіть розмовляла з нею. Наступного дня, коли дізналася про смерть чоловіка, комашки вже не було. Думаю, його душа таким чином дала мені знак про прощання. Дякую тобі, Мішаню. Такого, як ти, більше ніколи не буде", — зі сльозами сказала вдова музиканта.

Олександра з чоловіком щодня дякували один одному та Богу за щасливі стосунки Фото: Instagram

Вона подякувала всім за підтримку, молитви та слова співчуття, наголосивши на вірі в те, що Михайло перебуває поруч з Богом.

Після промови присутні вшанували пам'ять артиста тривалими оплесками.

Михайло Клименко помер після трьох тижнів перебування у комі, спричиненій ускладненнями туберкульозного менінгіту. У музиканта залишилось двоє дітей.

