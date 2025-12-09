Море людей та сліз: у Києві прощаються з Михайлом Клименком з гурту ADAM (фото)

У Національній філармонії України відбулася церемонія прощання з 38-річним Михайлом Клименком, засновником та фронтменом гурту ADAM. Вшанувати пам'ять музиканта прийшли близько двохсот шанувальників його творчості та десятки колег по сцені.

Біля входу до філармонії звучали композиції покійного соліста ADAM, а серед присутніх були alyona alyona, KOLA, учасники гурту Nazva та інші українські виконавці. Як минула церемонія прощання, — далі у матеріалі Фокусу.

У Національній філармонії України відбулася церемонія прощання з 38-річним Михайлом Клименком Фото: Сергій Окунев | NV

Михайло Клименко кілька місяців боровся з туберкульозним менінгітом і був у комі. Попри зусилля медиків, врятувати життя співака не вдалося. Поховають артиста у селі Луб'янка, що поблизу його рідного Гостомеля. Церковна служба та прощання на цвинтарі заплановане о 13:00.

Похорон соліста ADAM

Церемонія розпочалася о 10 ранку, проте шанувальники та колеги музиканта почали збиратися біля будівлі значно раніше. На балконі філармонії розмістили великий постер з рядками з пісні Клименка: "У цьому світі в ціні війна, а ми переконані, що любов".

Валерій Харчишин на похороні Фото: OBOZ.UA

Усередині встановили труну з великим портретом артиста, а залу прикрасили червоними та білими трояндами. На похороні була присутня дружина музиканта Олександра Норова, — вона приймала співчуття від відвідувачів. Матері Клименка кілька разів стало зле. Поряд з нею чергували медики.

Прощання з Михайлом Клименком

Серед відомих осіб, які прийшли попрощатися з колегою, помітили Володимира Дантеса, Валерія Харчишина, Мішель Андраде, Марину Круть, реперку alyona alyona, співачку KOLA, з якою артист записав спільний трек "Зорепадами", гумориста Володимира Шумка, продюсера Вадима Лисицю, а також Катерину Остапчук.

На церемонію було багато відомих людей Фото: Сергій Окунев | NV

Творчий шлях Клименка

Михайло Клименко створив гурт ADAM у 2014 році. Він був автором двох альбомів колективу та виконував вокальні партії, тоді як його дружина Олександра відповідала за хореографію.

