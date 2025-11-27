"Буде звершено молебень": соліст гурту ADAM продовжує боротися за життя (фото)

Соліст гурту ADAM Михайло Клименко продовжує боротьбу за життя. В артиста туберкульозний менінгіт, з яким він перебуває в реанімації в комі.

На сторінці гурту зʼявилася інформація, що 28 листопада о 19:00 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва буде звершено молебень за здоровʼя Михайла.

"Буде звершено молебень за здоровʼя Міші. Щиро запрошую Вас обʼєднатись в молитві до Бога за Мішу", — написала дружина співака Саша Норова.

Михайло Клименко з дружиною Фото: Instagram

Михайло Клименко у комі: що сталося

За даними дружини Михайла Саші Норової, причина, чому артист у комі — туберкульозний менінгіт.

Лікування — інтенсивне і дороге: один день у лікарні коштує понад 25 000 грн. Норова попросила підтримки — і молитвою, і фінансово. На лікування була відкрити благодійна банка, на яку українці зібрали понад 3 млн грн.

Михайло Клименко — соліст, саундпродюсер та ідеолог гурту ADAM, який заснований у 2014 році разом із його дружиною Сашею Норовою.

Деякі з найвідоміших пісень ADAM — це "Танцюй зі мною повільно", "Таку як є", "Ау Ау", "Особистий рай" (з Гельою Зозулею). Вони набирали мільйони переглядів у YouTube.

Михайло Клименко бореться за життя Фото: Instagram

