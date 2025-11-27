"Будет совершен молебен": солист группы ADAM продолжает бороться за жизнь (фото)

Солист группы ADAM Михаил Клименко продолжает борьбу за жизнь. У артиста туберкулезный менингит, с которым он находится в реанимации в коме.

На странице группы появилась информация, что 28 ноября в 19:00 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева будет совершен молебен за здоровье Михаила.

"Будет совершен молебен за здравие Миши. Искренне приглашаю Вас объединиться в молитве к Богу за Мишу", — написала жена певца Саша Норова.

Михаил Клименко с женой

Михаил Клименко в коме: что произошло

По данным жены Михаила Саши Норовой, причина, почему артист в коме — туберкулезный менингит.

Лечение — интенсивное и дорогое: один день в больнице стоит более 25 000 грн. Норова попросила поддержки — и молитвой, и финансово. На лечение была открыта благотворительная банка, на которую украинцы собрали более 3 млн грн.

Михаил Клименко — солист, саундпродюсер и идеолог группы ADAM, которая основана в 2014 году вместе с его женой Сашей Норовой.

Некоторые из самых известных песен ADAM — это "Танцуй со мной медленно", "Такую как есть", "Ау Ау", "Личный рай" (с Гелей Зозулей). Они набирали миллионы просмотров в YouTube.

Михаил Клименко борется за жизнь

