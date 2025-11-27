"Будет совершен молебен": солист группы ADAM продолжает бороться за жизнь (фото)
Солист группы ADAM Михаил Клименко продолжает борьбу за жизнь. У артиста туберкулезный менингит, с которым он находится в реанимации в коме.
На странице группы появилась информация, что 28 ноября в 19:00 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева будет совершен молебен за здоровье Михаила.
"Будет совершен молебен за здравие Миши. Искренне приглашаю Вас объединиться в молитве к Богу за Мишу", — написала жена певца Саша Норова.
Михаил Клименко в коме: что произошло
По данным жены Михаила Саши Норовой, причина, почему артист в коме — туберкулезный менингит.
Лечение — интенсивное и дорогое: один день в больнице стоит более 25 000 грн. Норова попросила поддержки — и молитвой, и финансово. На лечение была открыта благотворительная банка, на которую украинцы собрали более 3 млн грн.
Михаил Клименко — солист, саундпродюсер и идеолог группы ADAM, которая основана в 2014 году вместе с его женой Сашей Норовой.
Некоторые из самых известных песен ADAM — это "Танцуй со мной медленно", "Такую как есть", "Ау Ау", "Личный рай" (с Гелей Зозулей). Они набирали миллионы просмотров в YouTube.
