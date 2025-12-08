Дружина покійного соліста гурту ADAM звернулась до українців

Дружина соліста гурту ADAM Михайла Клименка — Саша Норова — оприлюднила інформацію про церемонію прощання з артистом. Вона зазначила, що воно відбудеться у вівторок, 9 грудня.

У повідомленні Норова вказала, що церемонія прощання розпочнеться о 10:00 у Національній філармонії України. Вона додала, що церковна служба та прощання на кладовищі відбудуться о 13:00 в селі Луб’янка, наголосивши на проханні приносити лише живі квіти.

Хвороба Михайла Клименка

Михайло Клименко тривалий час лікувався після діагнозу туберкульозний менінгіт — однієї з найважчих інфекційних хвороб нервової системи. Недуга розвивалася швидко: наприкінці жовтня стан музиканта різко погіршився, його ввели у медикаментозний сон, а згодом він упав у кому.

Через хворобу гурт був змушений перенести концерти у Львові, Чернівцях і Дніпрі, тоді не розкриваючи деталей. Родина зазначала, що один день у реанімації обходився більш ніж у 25 тисяч гривень, тому близькі звернулися до фанатів та небайдужих по допомогу.

Відео дня

19 листопада дружина артиста повідомляла, що він уже два місяці бореться з хворобою та залишається у критичному стані. Попри всі зусилля медиків, врятувати Клименка не вдалося.

Михайло Клименко помер від тяжкої хвороби Фото: Instagram

Що відомо про гурт ADAM

Гурт ADAM з’явився у 2015 році в Києві, його заснували Михайло Клименко та Саша Норова. Колектив швидко здобув популярність завдяки поєднанню музики, поетичних образів і соціально загострених текстів.

Учасники гурту також вирізняються самобутніми відеороботами, більшість із яких створювали власними силами без залучення великих продакшенів. Клименко розповідав, що така робота потребує багато енергії та наполегливості: вони самостійно знімали матеріал, іноді навіть на телефони, ретельно готувалися, адже сприймали це як творче хобі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Помер режисер картини "Самотня жінка бажає познайомитися" В'ячеслав Криштофович.

У віці 54 років помер співзасновник "РБК-Україна".

Крім того, після важкої хвороби померла мама Олени Кравець.